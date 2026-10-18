Día de la Madre fresco y nublado: el clima para este domingo en el AMBA

El clima en el resto de la Argentina para este domingo 18 de octubre

El SMN emitió el pronóstico para el resto del país y señaló que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 10°C en Catamarca; 23°C y 9°C en Chaco; 17°C y 8°C en Chubut; 18°C y 8°C en Córdoba; 23°C y 7°C en Corrientes; 19°C y 13°C en Entre Ríos; 25°C y 16°C en Formosa; 15°C y 9°C en Jujuy; y 16°C y 8°C en La Pampa.

A su vez, las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 11°C en La Rioja; 15°C y 9°C en Mendoza; 24°C y 16°C en Misiones; 18°C y 9°C en Neuquén; 17°C y 7°C en Río Negro; 14°C y 9°C en Salta; 18°C y 12°C en San Juan; 18°C y 10°C en San Luis; 19°C y 8°C en Santa Cruz; 19°C y 14°C en Santa Fe; 20°C y 15°C en Santiago del Estero; 17°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 21°C y 11°C en Tucumán.