Día de la Madre fresco y nublado: el clima para este domingo en el AMBA

Se espera una jornada con 8ºC de temperatura mínima y 15ºC de máxima en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Cómo estará el tiempo en el resto del país y el tiempo para los próximos días.
Este domingo 18 de octubre en que se celebra el Día de la Madre tendrá clima fresco y cielo nublado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La temperatura rondará entre los 8ºC de mínima y 15ºC de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las condiciones climáticas se mantendrán similares a las de los últimos días y la buena noticia para quienes preparen festejos es que no se esperan lluvias.
El lunes, el cielo permanecerá mayormente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Además, habrá un leve ascenso de las marcas térmicas, que oscilarán entre los 10ºC de mínima y 17ºC de máxima. Y el martes, en tanto, habrá cielo nublado a mayormente nublado y los termómetros se ubicarán entre los 10ºC y 19ºC.
Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 14ºC y 16ºC, prácticamente uniendo ambos extremos.
El SMN emitió el pronóstico para el resto del país y señaló que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 10°C en Catamarca; 23°C y 9°C en Chaco; 17°C y 8°C en Chubut; 18°C y 8°C en Córdoba; 23°C y 7°C en Corrientes; 19°C y 13°C en Entre Ríos; 25°C y 16°C en Formosa; 15°C y 9°C en Jujuy; y 16°C y 8°C en La Pampa.
A su vez, las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 11°C en La Rioja; 15°C y 9°C en Mendoza; 24°C y 16°C en Misiones; 18°C y 9°C en Neuquén; 17°C y 7°C en Río Negro; 14°C y 9°C en Salta; 18°C y 12°C en San Juan; 18°C y 10°C en San Luis; 19°C y 8°C en Santa Cruz; 19°C y 14°C en Santa Fe; 20°C y 15°C en Santiago del Estero; 17°C y 5°C en Tierra del Fuego; y 21°C y 11°C en Tucumán.
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