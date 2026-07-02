Día Mundial de los OVNIS: ¿Por qué se celebra hoy?

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A lo largo de los años, miles de personas alrededor del mundo afirmaron haber presenciado supuestos OVNIS. A partir de esos testimonios, especialistas dedicados al estudio de estos casos desarrollaron distintas categorías para clasificar las formas más frecuentes de los objetos reportados:

Triángulo o Delta: estructura de forma triangular.

Disco: objeto plano, generalmente con apariencia metálica o brillante.

Esfera: cuerpos redondos, translúcidos o luminosos.

Foo Fighters: esferas de luz o fenómenos similares a rayos globulares.

El aniversario del Incidente de Roswell

La elección del 2 de julio también está relacionada con el célebre Incidente de Roswell, ocurrido en 1947 en el estado de Nuevo México, Estados Unidos. El episodio dio origen a una de las mayores controversias sobre la posible existencia de vida extraterrestre, luego de que trascendieran versiones sobre la caída de una supuesta nave espacial.

La explicación oficial sostuvo desde un principio que los restos encontrados pertenecían a un globo meteorológico de la Fuerza Aérea estadounidense que se había precipitado sobre un rancho cercano a Roswell. Sin embargo, varios testigos aseguraron haber visto lo que describieron como un "platillo volador", alimentando las especulaciones.

Con el paso de los años, investigadores del fenómeno OVNI, conocidos como ufólogos, difundieron diversas hipótesis que sostenían que una o más naves de origen extraterrestre habían aterrizado de emergencia y que sus ocupantes fueron recuperados por el ejército estadounidense.

Décadas después, durante los años noventa, el gobierno de Estados Unidos publicó dos informes oficiales en los que concluyó que los restos correspondían en realidad a un globo del Proyecto Mogul, un programa secreto de vigilancia diseñado para detectar pruebas nucleares durante la Guerra Fría.