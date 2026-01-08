Ciudad de Buenos Aires: se duplican las obras en escuelas y superan las 600 intervenciones

Las intervenciones forman parte del Plan de Obras de Verano e incluyen tareas de mantenimiento preventivo y mejoras integrales en instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecánicas, además de trabajos de impermeabilización, renovación de fachadas, solados y otras adecuaciones edilicias consideradas clave para asegurar espacios seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Obras en escuelas CABA (2) El jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisa los trabajos.

La educación ocupa un lugar central en la planificación presupuestaria de la Ciudad. En el Presupuesto 2026 sancionado en diciembre por la Legislatura porteña, el área concentra el 20% de la inversión total, equivalente a $3,245 billones, y se consolida como uno de los principales ejes de la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri. “En la Ciudad demostramos que la educación es una prioridad con hechos concretos. Queremos que nuestro sistema educativo esté a la altura de los cambios que se vienen y que prepare a los chicos para ser ciudadanos del mundo”, expresó.

En ese marco, Macri recorrió en las últimas horas distintas instituciones donde se ejecutan obras: la escuela N°30 “Granaderos de San Martín”, en Palermo, donde se realiza una puesta en valor integral del edificio; el Instituto Superior de Educación Física N°1 “Dr. Enrique Romero Brest”, en Núñez, con la construcción de una nueva pileta de natación; la escuela de Educación Media N°3, en Parque Avellaneda, donde se refuncionalizan las plantas baja y alta en dos etapas; y el colegio N°3 “Mariano Moreno”, en Almagro, donde se lleva adelante la restauración del salón de actos.

Obras en escuelas CABA (3)

En paralelo a las mejoras edilicias, la Ciudad impulsa el programa estratégico “Buenos Aires Aprende”, orientado a mejorar los aprendizajes en Lengua y Matemática tanto en escuelas públicas como privadas. Entre las medidas implementadas se destacan la actualización del Diseño Curricular de nivel Inicial y Primaria, la regulación del uso de teléfonos celulares en las aulas y la puesta en marcha del programa “Secundaria Aprende”, que propone una transformación profunda en la forma de enseñar y aprender en ese nivel.

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, subrayó que el Plan de Obras de Verano responde a una política sostenida de mejora del sistema educativo. “No hay mejora educativa posible sin escuelas en buenas condiciones. Cada obra es una inversión directa en el aprendizaje de los chicos”, señaló, y remarcó que a lo largo de 2026 se destinarán más de $160 mil millones al cuidado y fortalecimiento de los edificios escolares porteños.

Durante 2025, la Ciudad ya había ejecutado unas 2.800 obras en establecimientos educativos de todas las comunas, con trabajos de impermeabilización, refrigeración, electricidad, pintura, albañilería, herrería y mejoras edilicias integrales, que permitieron reforzar la seguridad, la calidad edilicia y el funcionamiento general de las escuelas.