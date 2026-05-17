Hantavirus: qué es la prueba RT-PCR y cómo funciona para detectar la infección

Además de la RT-PCR, existen otras técnicas para confirmar la enfermedad. Entre las más utilizadas aparecen las pruebas serológicas por método ELISA, que detectan anticuerpos IgM e IgG generados por el organismo frente a la infección. Los anticuerpos IgM suelen aparecer entre el primer y tercer día desde el inicio de los síntomas y permanecen detectables durante aproximadamente un mes. Los IgG, en cambio, aparecen más tarde y pueden permanecer durante períodos prolongados, incluso después de la recuperación clínica.

La prueba RT-PCR suele indicarse ante síntomas compatibles como fiebre alta, dolores musculares intensos, cefalea, tos seca y dificultad respiratoria, especialmente si hubo exposición reciente a ambientes rurales o presencia de roedores. El período de incubación puede variar entre una y ocho semanas. Los especialistas remarcan que un diagnóstico temprano no solo mejora las posibilidades de tratamiento y reduce complicaciones, sino que también permite rastrear contactos estrechos y notificar rápidamente los casos a los sistemas de vigilancia epidemiológica nacionales e internacionales.