Donald Trump defendió la captura de Nicolás Maduro: "Mató a millones de personas"

Durante su exposición, Trump se refirió de manera directa a Maduro con términos duros y lo describió como “un hombre violento, ha matado a millones de personas". "Tiene una cámara de tortura en el centro de Caracas”, afirmó Trump ante los legisladores republicanos, al tiempo que ironizó sobre gestos y actitudes del dirigente venezolano.

En ese contexto, Trump también brindó detalles sobre el operativo que derivó en la captura de Maduro, al que calificó como una demostración del poder militar estadounidense. Según relató, la operación incluyó el corte de suministro eléctrico en gran parte de Venezuela para facilitar el despliegue. “Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”, sostuvo, al describir la magnitud de la intervención.

maduro-detenido

El líder republicano indicó, además, que en el operativo, denominado “Resolución Absoluta”, participaron 152 aviones y subrayó que no hubo bajas del lado de Estados Unidos. “La mayoría de los muertos fueron cubanos”, afirmó, al asegurar que cumplían tareas de apoyo y seguridad para el gobierno venezolano.

Maduro, frente a la justicia de EE.UU.

Las declaraciones de Trump se conocieron pocas horas después de que Maduro compareciera ante la Justicia estadounidense. En la primera audiencia, realizada en el tribunal federal de Manhattan, el exmandatario venezolano se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le imputan, entre ellos narcotráfico, y sostuvo que continúa siendo el presidente legítimo de Venezuela.

Durante esa comparecencia, Maduro denunció haber sido secuestrado en Caracas durante el operativo que derivó en su detención. “No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país. Soy un prisionero de guerra”, expresó en español, con traducción simultánea. El juez Alvin Hellerstein interrumpió su declaración y señaló que habrá instancias posteriores para abordar esos planteos.

Maduro llegó a la audiencia acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad, desde el sábado.

Al cierre de la audiencia, el juez Hellerstein fijó una nueva fecha para continuar el proceso judicial. La próxima comparecencia de Maduro ante la Justicia de Estados Unidos fue programada para el 17 de marzo, mientras avanza la investigación que lo señala como presunto líder de una organización criminal vinculada al narcotráfico y a grupos considerados terroristas por Washington.