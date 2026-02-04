Dramático rescate en Córdoba: un hombre se lanzó a un aljibe para rescatar a su hija

El episodio ocurrió en una vivienda de esa localidad del Valle de Punilla, cuando la menor cayó de manera accidental en un aljibe de aproximadamente diez metros de profundidad. Al advertir la situación, su padre se lanzó sin dudarlo al interior del pozo para asistirla.

Padre e hija permanecieron allí hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de Cosquín, que se desplazaron con rapidez hasta el domicilio, ubicado en la zona sur de la ciudad.

Una vez rescatados, ambos fueron puestos a disposición del servicio de emergencias Cremed, que los trasladó al Hospital Domingo Funes. Los profesionales de la salud confirmaron que presentaban lesiones leves y decidieron dejarlos en observación de manera preventiva. En el operativo también intervinieron la Guardia Urbana Municipal y efectivos de la Policía de Córdoba.

Si bien los médicos afirmaron que no cuentan con heridas de gravedad, los dos quedaron en observación por varias horas por prevención, siguiendo con los protocolos habituales para este tipo de accidentes. Desde los servicios de emergencia remarcaron la importancia de la reacción rápida de los familiares y del llamado inmediato a los bomberos, que permitió un desenlace favorable.

En el operativo también intervino la Guardia Urbana Municipal de Cosquín y personal de la Policía de Córdoba, que colaboraron en el ordenamiento del lugar y en el apoyo logístico durante las tareas de rescate. Fuentes oficiales indicaron que se evaluará el estado del aljibe y de las estructuras cercanas, con el fin de evitar nuevos incidentes.