Desde la oposición, la exgobernadora de Santa Cruz y senadora peronista, Alicia Kirchner, afirmó que "ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida".

Por su parte, a senadora catamarqueña, Lucía Corpacci, dijo que al presidente Javier Milei "no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado" y destacó que esta ley avanza "porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle".

A su turno, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, consideró que "la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto”.

La votación en el Senado.

En la misma línea, el radical Maximiliano Abad, dijo que "es fundamental dejar atrás las respuestas de emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad".

Y la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comentó que esta ley "es un acuerdo social y político" y opinó que las prestaciones "son más adecuadas que se habían votado en las emergencias y en los parches".

Nueva ley de Discapacidad: los principales puntos

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.

Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria -vinculado al IPC- y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

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En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.