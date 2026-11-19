Recibió 71 votos a favor y ninguno en contra en una sesión maratónica. La iniciativa dejará atrás el esquema de emergencia en el área y adquirirá carácter permanente. Cuáles son sus principales puntos.
El Senado sancionó este jueves por la noche una nueva ley de Discapacidad. La iniciativa, que recibió 71 votos a favor y ninguno en contra en una sesión maratónica, reemplazará el esquema de emergencia en el área -el cual vence a fin de año- por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.
A un año de haber rechazado la ley de emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios de la ley que había vetado en ese momento. Fue luego del respaldo del Papa León XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad durante su visita histórica a la Argentina.
El proyecto ya había recibido semanas atrás el aval en Diputados, con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de buscar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año, tal como querían organizaciones de discapacidad. "La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo".
Desde la oposición, la exgobernadora de Santa Cruz y senadora peronista, Alicia Kirchner, afirmó que "ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida".
Por su parte, a senadora catamarqueña, Lucía Corpacci, dijo que al presidente Javier Milei "no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado" y destacó que esta ley avanza "porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle".
A su turno, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, consideró que "la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre. Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto”.
En la misma línea, el radical Maximiliano Abad, dijo que "es fundamental dejar atrás las respuestas de emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad".
Y la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, comentó que esta ley "es un acuerdo social y político" y opinó que las prestaciones "son más adecuadas que se habían votado en las emergencias y en los parches".
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, réplica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trascienden a los gobiernos de turno.
Entre sus principales puntos, permite mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria -vinculado al IPC- y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Finalmente, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
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