El magnate tecnológico fue visto en el puerto de Ushuaia.

El colapso se originó por un defecto de software instalado en julio que pasó inadvertido en las pruebas de carga. Según explicó en la red social X Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, la caída global respondió a la combinación de tres factores: un error que permaneció latente durante tres meses y que finalmente se activó tras un pico de tráfico sumado a una reducción en la capacidad de los servidores.

Paradójicamente, días antes del apagón digital, el propio Gates había alertado sobre los riesgos de seguridad vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial sin controles adecuados. En diálogo con la cadena ABC News, el empresario advirtió que los ciberataques serán el frente más crítico del próximo año, señalando que los modelos más avanzados pueden volverse herramientas letales para ataques sofisticados si operan sin restricciones.