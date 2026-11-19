El cofundador de Microsoft estuvo en el país y su agenda oficial se mantuvo bajo estricta reserva. De bajo perfil, su presencia quedó retratada en dos postales.
Bill Gates visitó la Argentina en absoluto hermetismo y su estadía quedó retratada en dos postales opuestas: una caminata por La Boca y una parada en el extremo sur del país. Sin agenda oficial ni anuncios previos, el cofundador de Microsoft mantuvo los detalles de su itinerario bajo estricta reserva.
En Buenos Aires, el magnate tecnológico protagonizó una escena fuera de libreto al ser visto recorriendo Caminito, mezclado entre el movimiento cotidiano de uno de los barrios más emblemáticos de la capital. Aunque transitó la Ciudad con bajo perfil, su sola presencia bastó para transformar un paseo turístico en un evento inesperado.
Más tarde, Gates fue fotografiado en el puerto de Ushuaia, con el canal Beagle de fondo. Tampoco trascendieron los motivos ni la duración de su paso por Tierra del Fuego, aunque la presencia simultánea de varios megayates en el sur del país alimentó las especulaciones en torno a su viaje.
La llegada del filántropo a la Argentina ocurrió una semana después de que Microsoft sufriera una de las crisis técnicas más severas de su historia reciente. El 12 de noviembre, una falla de red en la infraestructura de Microsoft 365 dejó inoperativos a Outlook, Teams y Copilot durante casi 24 horas a nivel global. En el pico del incidente, más del 80% de los servidores de la pasarela de red dejaron de responder, según admitió la empresa.
El colapso se originó por un defecto de software instalado en julio que pasó inadvertido en las pruebas de carga. Según explicó en la red social X Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, la caída global respondió a la combinación de tres factores: un error que permaneció latente durante tres meses y que finalmente se activó tras un pico de tráfico sumado a una reducción en la capacidad de los servidores.
Paradójicamente, días antes del apagón digital, el propio Gates había alertado sobre los riesgos de seguridad vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial sin controles adecuados. En diálogo con la cadena ABC News, el empresario advirtió que los ciberataques serán el frente más crítico del próximo año, señalando que los modelos más avanzados pueden volverse herramientas letales para ataques sofisticados si operan sin restricciones.
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