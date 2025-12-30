General |

El descargo de la AFA tras los allanamientos en las sedes de Viamonte y Ezeiza

La entidad que preside Chiqui Tapia se expresó luego de unas serie de operativos ordenados por la Justicia, en el marco de una causa por presuntos delitos.

Después de serie de allanamientos que se realizaron en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que preside Chiqui Tapia hizo su descargo.

Aclararon que “la AFA en su totalidad, como ya había ocurrido en ocasión anterior, se puso nuevamente a disposición de los efectivos policiales, las autoridades judiciales y los funcionarios de ARCA para colaborar en todo lo necesario a fin de llevar adelante la medida dispuesta, aportando la documentación física y digital solicitada".

Además, afirmaron indicaron que los procedimientos se realizaron “por orden del Juez Luis Antonio Armella, interinamente a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa FLP 29107/2025 caratulada “Tucker Oscar, Espinoza Federico, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/Estafa e infracción art 303, denunciante Auriga League S. A.”, tanto en la sede de la calle Viamonte al 1300 como en el Predio Lionel Messi, ubicado en Ezeiza.

La Justicia encontró en los operativos un contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni.

El contrato le otorgaba a TourProdEnter la exclusividad para recaudar los fondos de los contratos hechos por la AFA en el exterior, como con sponsors, los contratos de televisación y la recaudación también de esos partidos.

Faroni que se hizo conocido en los años 90 como productor teatral y luego incursionó en la actividad política, es titular de la empresa TourProdEnter LLC, que fue creada en agosto de 2021.

Por su parte, Faroni, cuyo domicilio en Nordelta fue allanado esta mañana, intentó abandonar ayer el país con destino a Uruguay pero se vio frustrado por la intervención de personal de Migraciones que le notificó de una restricción para abandonar la Argentina impartida por el Juez Luis Armella.

