"Imagínense tener que estar todo el día trabajando por todos tus órganos para mantenerlos lo más sanos posibles, y más allá de hacer el esfuerzo y de que no puedas detener el deterioro, en estos 22 años lo he hecho sin chistar”, publicó en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Estoy cansada, estoy cansada de pelear y que no se me escuche. Necesito que la Justicia y ustedes me escuchen y me ayuden”.

En este reclamo desesperado -que no tardó en viralizarse-, Sabrina explica cuál es su mayor preocupación por estas horas: “Al día de la fecha hay un fármaco que produce el freno del deterioro y nos garantiza calidad de vida. Un fármaco por el cual estoy peleando judicialmente desde hace un par de meses, pero lamentablemente está todo muy frenado. (...) Lo único que pido, es que la Justicia avance y que pueda tratar con mi obra social, que es Apross, que cubre esta enfermedad. Necesito que puedan cubrir Trikafta, para mí, para mi calidad de vida”.

Y añadió: "He sido paciente. He sido paciente, con todos. Con los médicos, con la Justicia, con los abogados. Porque entiendo que hay tiempos. Pero la fibrosis quística no entiende de tiempos. No entiende. Hoy en día mi cuerpo ya no entiende de tiempos. Ya no me está escuchando que tenemos que esperar. Y estoy desesperada, de verdad. Nunca hice esto, nunca creí que iba a tener que llegar a esto, pero estoy muy desesperada”.

Esperando obtener una repercusión que colabore para que la prepaga se comprometa a otorgarle el tratamiento que viene negándole, Monteverde afirmó: “Necesito que la voz, que sólo están escuchando mis paredes, sea escuchada en todos lugares posibles. Porque de verdad lo necesito. Buenas noches, muchas gracias".

La fibrosis quística es una enfermedad congénita de trasmisión autosómica recesiva que afecta a varios órganos, en particular al pulmón y la única vía posible para recuperar la funcionalidad del sistema respiratorio y mejorar la calidad de vida es el trasplante de lóbulos pulmonares, de donantes cadavéricos vivos.

