Netflix estrena la serie sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

La producción organiza la secuencia completa: la discusión dentro del boliche, el ataque afuera y la posterior difusión de las imágenes. Incluye entrevistas a familiares, amigos y a algunos de los ocho condenados, que jugaban en el club Arsenal de Zárate. También aporta registros que ayudan a comprender cómo se llegó a una golpiza fatal en menos de un minuto.

En uno de los pasajes, Graciela Sosa recuerda la última charla con su hijo antes del viaje, un dato que humaniza un caso que se volvió público de manera inmediata. La serie alterna ese tipo de relatos con material periodístico que ordena el contexto.

El juicio concluyó con cinco condenas a prisión perpetua y tres penas de 15 años, una resolución que se siguió en todo el país y que continúa presente en el debate social.

La producción busca explicar el caso sin tecnicismos, con foco en lo que ocurrió en esos 50 segundos, en cómo actuaron los involucrados y en qué significó para la familia de Fernando y para la sociedad.