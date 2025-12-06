Comenzaron los cortes en la Autopista Dellepiane: hasta cuándo seguirán

La medida permitirá retirar el puente peatonal ubicado a la altura de Piedra Buena y el vehicular de la calle Río Negro, como parte de las obras de renovación integral que ejecuta Autopistas Urbanas (AUSA). En el caso del puente peatonal, la demolición se realizará luego de que la semana pasada se montara una nueva pasarela junto al viejo cruce.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleRamosTN/status/1996881410930675972&partner=&hide_thread=false AGENDAR!!!#corte de la Dellepiane durante 3 días completos!!! Desde hoy a las 22 hasta el martes a las 5 am.

Demolición de 2 puentes a 500 mts de la Gral Paz.

Desvíos x Perito + Gral Paz, en ambas manos. pic.twitter.com/MPoQ9VWJZd — Alejandro Ramos (@AleRamosTN) December 5, 2025

Las obras forman parte del Máster Plan de Autopista Dellepiane, un proyecto que apunta a transformarla en la primera Autopista Parque de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un corredor que usan a diario 200.000 vehículos y unos 15.000 pasajeros de transporte público, además de 63.000 vecinos que viven en su área de influencia.

Durante el cierre total, el tránsito que se dirija desde Riccheri hacia el centro será desviado a la avenida General Paz, desde donde podrá empalmar con la AU Perito Moreno y luego con la AU 25 de Mayo. En sentido contrario, quienes viajen desde la AU 25 de Mayo hacia Ezeiza deberán tomar la AU Perito Moreno, continuar por General Paz y luego regresar a Riccheri.

Para evitar la zona de obra, se recomiendan rutas alternativas según el destino: las avenidas Directorio y San Juan para ingresar al centro; Independencia y Alberdi para salir hacia la provincia; la avenida Roca; la AU Perito Moreno; y, para quienes utilicen el puente La Noria, la opción avenida 27 de Febrero–AU7 Cámpora.

Desde AUSA insistieron en la necesidad de circular con precaución en los accesos y alrededores de la obra, donde habrá desvíos señalizados y presencia permanente de personal operativo.

El plan de obras incluye la renovación del puente, adecuación de defensas laterales, mejoras en accesos y egresos