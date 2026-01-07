El gobierno de la Ciudad recupera un predio ocupado por una cooperativa de Grabois en Parque Avellaneda

El operativo se realizó a primera hora del miércoles e intervino personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana con maquinaria y camiones, junto a la Policía de la Ciudad y la Red de Atención.

La acción forma parte de las políticas del Gobierno porteño para ordenar el espacio público. En los últimos dos años, se recuperaron más de 550 propiedades tomadas y se devolvieron a sus dueños.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.15.52 AM La Ciudad desalojó a la cooperativa de Grabois de un predio usado como depósito ilegal.

“Respetamos la propiedad privada tanto como los bienes públicos, que son de todos los porteños. En la Ciudad, la ley se cumple”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. No confundimos necesidad con impunidad. Siempre estaremos del lado de la legalidad”.

El predio será ahora administrado por la Dirección General de Bienes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que definirá su destino.

El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, destacó que “La convivencia se sostiene con normas claras que están para cumplirse. Ni el espacio público, ni una propiedad privada pueden ser ocupados de forma ilegal, y la Ciudad va a actuar cada vez que eso ocurra para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos”.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.15.53 AM Desde el inicio de la gestión, se recuperaron más de 550 propiedades tomadas ilegalmente.

Desde el inicio de la gestión, se desalojó a manteros en 13 zonas y se desarticuló un mercado ilegal que movía unos $1.900 millones. Además, la Ciudad implementó medidas para mejorar el circuito de reciclado, incluyendo la bancarización directa de los cartoneros y la optimización de rutas de recolección.