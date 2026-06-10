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¡Mirá el video! Se bajó del auto para pelear con un motociclista y provocó un choque

El hecho ocurrió en pleno centro de Neuquén. El conductor descendió de su vehículo para discutir con un motociclista, pero olvidó activar el freno de mano y terminó ocasionando un accidente.

Un insólito episodio de tránsito ocurrió este martes en el centro de la ciudad de Neuquén, cuando un conductor descendió de su automóvil para enfrentar a un motociclista tras una presunta mala maniobra y terminó provocando un choque.

El hecho se registró en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Láinez. Según trascendió, el automovilista decidió bajarse del vehículo para discutir con el motociclista, pero olvidó colocar el freno de mano antes de abandonar el auto.

Video Neuquen

Las imágenes, que fueron registradas por testigos y luego se viralizaron en redes sociales, muestran cómo el hombre incluso vuelve a descender del vehículo para seguir con el altercado, sin advertir que el auto seguía moviéndose.

Finalmente, el vehículo impactó contra otro automóvil que se encontraba detenido detrás y que no tenía ninguna relación con el conflicto.

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