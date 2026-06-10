¡Mirá el video! Se bajó del auto para pelear con un motociclista y provocó un choque

Las imágenes, que fueron registradas por testigos y luego se viralizaron en redes sociales, muestran cómo el hombre incluso vuelve a descender del vehículo para seguir con el altercado, sin advertir que el auto seguía moviéndose.

Finalmente, el vehículo impactó contra otro automóvil que se encontraba detenido detrás y que no tenía ninguna relación con el conflicto.