Feriados 2026: los seis fines de semana largos que restan en el año y cuándo es el proximo

También habrá nuevas posibilidades de descanso durante agosto, octubre y noviembre. Estos meses contarán con feriados que conformarán fines de semana extendidos para quienes busquen realizar una escapada.

Bariloche, uno de los destinos elegidos para las vacaciones de invierno.

Los fines de semana largos que restan en 2026

13, 14 y 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. 9, 10, 11 y 12 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 15, 16 y 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 10, 11 y 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 21, 22 y 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. 5, 6, 7 y 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Los períodos más extensos que todavía figuran en el calendario serán los de julio y diciembre, ambos con cuatro días consecutivos que permitirán disfrutar de un descanso prolongado antes del cierre del año.