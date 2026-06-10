Feriados 2026: los seis fines de semana largos que restan en el año y cuándo es el proximo

Aún hay varias oportunidades para planificar unas mini vacaciones durante la segunda parte del año, con dos períodos consecutivos de mayor duración.
Aunque ya transcurrió buena parte de 2026, el calendario oficial todavía ofrece varias fechas ideales para organizar viajes o simplemente cortar con la rutina. Entre junio y diciembre habrá seis fines de semana largos repartidos a lo largo del segundo semestre de 2026. Los próximos meses incluirán distintos períodos de descanso, entre ellos dos bloques de cuatro jornadas seguidas, que aparecen como los más extensos del año.
La primera oportunidad llegará en pocos días. El homenaje al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes permitirá un fin de semana largo entre el 13 y el 15 de junio, y da inicio a una seguidilla de feriados que se extenderá hasta diciembre.
Más adelante, julio tendrá uno de los recesos más atractivos del calendario. El Día de la Independencia generará cuatro días consecutivos sin actividad, desde el 9 hasta el 12, una de las pausas más largas previstas para 2026.
También habrá nuevas posibilidades de descanso durante agosto, octubre y noviembre. Estos meses contarán con feriados que conformarán fines de semana extendidos para quienes busquen realizar una escapada.
Los períodos más extensos que todavía figuran en el calendario serán los de julio y diciembre, ambos con cuatro días consecutivos que permitirán disfrutar de un descanso prolongado antes del cierre del año.
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