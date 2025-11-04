El Hospital Garrahan anuncia un aumento del 60% para todo su personal

Por medio de un comunicado, el centro sanitario indicó que el aumento se aplicará con retroactividad a octubre, y se financiará con recursos propios hasta que el Gobierno Nacional transfiera los fondos correspondientes. Desde el hospital indicaron que la medida forma parte del proceso de mejora administrativa iniciado en diciembre de 2023.

Durante septiembre, el Garrahan había otorgado un bono mensual fijo de 350.000 pesos para el personal no asistencial y de 450.000 pesos para el personal asistencial. Esa suma se implementó con recursos propios y se mantuvo dentro del presupuesto del hospital.

En el comunicado se señaló que el incremento busca sostener las condiciones laborales de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos que prestan servicios en el establecimiento.

garrahan El incremento fue confirmado por la dirección del Hospital Garrahan y abarca a todo el personal.

El Hospital Garrahan informó que el personal verá reflejado el aumento en los próximos haberes, con el retroactivo correspondiente. “La eficiencia es lo que permite cuidar mejor a quienes cuidan a los niños”, se mencionó en el texto.

El comunicado finaliza destacando que el centro continuará con su política de gestión orientada a la transparencia y al uso responsable de los recursos.