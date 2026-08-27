El jugador argentino detenido por el ICE recuperará la libertad tras pagar una fianza

Matías Pourrain deberá pagar una fianza de US$20.000 para salir del centro de detención y podrá continuar jugando en Estados Unidos.
El futbolista argentino Matías Pourrain recuperará la libertad después de permanecer casi 20 días detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La Justicia estadounidense fijó una fianza de US$20.000, que será abonada este jueves.
Una vez realizado el pago y completados los trámites administrativos, el jugador podrá abandonar el centro de detención en Texas y regresar a su casa en Florida. Su abogada, Regina de Moraes, confirmó que el futbolista se encuentra en buen estado y que la liberación se concretará en las próximas horas.
La medida representa un alivio para el argentino, aunque su situación migratoria todavía no quedó resuelta. El proceso continuará en la Corte de Migraciones y, según explicó su defensa, podría extenderse durante varios años.
De acuerdo con lo informado por su defensa, Pourrain no será deportado a la Argentina y podrá permanecer en Estados Unidos mientras avanza el expediente migratorio. Además, tendrá la posibilidad de retomar su actividad futbolística.
El jugador, de 34 años, integra el Miami United FC, club que lo acompañó durante el período de detención y permaneció cerca de su familia mientras se intentaba destrabar su situación.
La defensa había sostenido desde el comienzo que el futbolista contaba con un permiso de trabajo vigente y un trámite migratorio pendiente. Pese a ello, fue detenido por agentes migratorios cuando se disponía a viajar con su equipo.
La pesadilla comenzó el 7 de agosto, cuando agentes del ICE arrestaron a Pourrain en el aeropuerto de Miami. El futbolista viajaba junto a sus compañeros rumbo a Los Ángeles para disputar un partido.
Durante estos casi 20 días, el argentino pasó por tres centros de detención ubicados en distintos estados. En uno de ellos, según relató su entorno, incluso compartió espacio con personas detenidas por delitos comunes.
Sus primeros días transcurrieron en el Centro de Procesamiento de ICE de Miramar. Según denunció su defensa, Pourrain llegó a compartir una pequeña celda con otras 68 personas, tuvo que dormir sentado y recibió condiciones de alojamiento y alimentación que fueron cuestionadas.
Finalmente, el futbolista fue trasladado a Texas, donde permanecía detenido hasta la resolución de la Justicia sobre la fianza.
La salida bajo fianza no significa que el expediente haya terminado. Pourrain deberá continuar frente a la Corte de Migraciones mientras se define su situación legal en Estados Unidos.
El proceso podría prolongarse durante un período extenso, pero por el momento el futbolista podrá volver a su hogar en Florida y continuar trabajando en el país.
Después de casi tres semanas de incertidumbre y de atravesar distintos centros de detención, el argentino quedó así a un paso de recuperar la libertad y volver a su vida junto a sus familiares y compañeros de equipo.
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