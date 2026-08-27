El jugador argentino detenido por el ICE recuperará la libertad tras pagar una fianza

El jugador, de 34 años, integra el Miami United FC, club que lo acompañó durante el período de detención y permaneció cerca de su familia mientras se intentaba destrabar su situación.

La defensa había sostenido desde el comienzo que el futbolista contaba con un permiso de trabajo vigente y un trámite migratorio pendiente. Pese a ello, fue detenido por agentes migratorios cuando se disponía a viajar con su equipo.

Cómo fueron los 20 días detenido

La pesadilla comenzó el 7 de agosto, cuando agentes del ICE arrestaron a Pourrain en el aeropuerto de Miami. El futbolista viajaba junto a sus compañeros rumbo a Los Ángeles para disputar un partido.

Durante estos casi 20 días, el argentino pasó por tres centros de detención ubicados en distintos estados. En uno de ellos, según relató su entorno, incluso compartió espacio con personas detenidas por delitos comunes.

Sus primeros días transcurrieron en el Centro de Procesamiento de ICE de Miramar. Según denunció su defensa, Pourrain llegó a compartir una pequeña celda con otras 68 personas, tuvo que dormir sentado y recibió condiciones de alojamiento y alimentación que fueron cuestionadas.

Finalmente, el futbolista fue trasladado a Texas, donde permanecía detenido hasta la resolución de la Justicia sobre la fianza.

El caso migratorio continuará

La salida bajo fianza no significa que el expediente haya terminado. Pourrain deberá continuar frente a la Corte de Migraciones mientras se define su situación legal en Estados Unidos.

El proceso podría prolongarse durante un período extenso, pero por el momento el futbolista podrá volver a su hogar en Florida y continuar trabajando en el país.

Después de casi tres semanas de incertidumbre y de atravesar distintos centros de detención, el argentino quedó así a un paso de recuperar la libertad y volver a su vida junto a sus familiares y compañeros de equipo.