La Fraternidad confirma paro de trenes: cuándo es y qué líneas se verán afectadas

El gremio ferroviario rechazó la oferta del 1% para los salarios de enero y anunció un paro de 24 horas. Los trabajadores denuncian pérdida del poder adquisitivo y falta de inversión en infraestructura.

El gremio La Fraternidad confirmó un paro de trenes para el jueves 5 de febrero. La medida se tomó tras no llegar a un acuerdo salarial con el Gobierno, luego de que la propuesta de aumento del 1% fuera considerada insuficiente.

Según el gremio, los trabajadores ferroviarios han sufrido una reducción de 40% en su poder adquisitivo desde 2023. Actualmente, un maquinista con 10 años de antigüedad percibe 1.500.000 pesos, mientras que el reclamo apunta a un salario de 2.200.000 pesos.

Condiciones laborales y seguridad

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, aseguró que las paritarias no alcanzan la inflación, y señaló que también falta inversión en maquinaria y vías, mientras disminuye la cantidad de personal. La huelga busca visibilizar estas problemáticas.

La medida será de 24 horas, y fue anunciada tras una reunión con la Secretaría de Transporte, donde tampoco se llegó a un consenso. Maturano declaró que el Gobierno muestra “desidia hacia la empresa” y que los reclamos son sistemáticamente minimizados.

Impacto para los usuarios

Los pasajeros deberán prever alternativas de transporte o reprogramar sus viajes, ya que no circularán trenes durante toda la jornada. La Fraternidad advierte que la medida afectará tanto a viajes cortos dentro del AMBA como a los recorridos interurbanos y de larga distancia.

ADEMÁS: Pinamar: la Justicia prohibió las 4x4 y UTV en La Frontera

En las negociaciones también participan la Unión Ferroviaria (UF), la ASFA y la APDFA. Para algunos trabajadores de FEPSA, NCA y FERROSUR, se acordó un aumento del 18% en tres cuotas, revisable en abril, pero esta recomposición no abarca a todos los maquinistas.

El paro de jueves afectará a todos los servicios de trenes, y el gremio mantiene abierta la posibilidad de nuevas medidas si no hay avances en la paritaria.

