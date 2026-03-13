El Ministerio Público Tutelar convoca a adolescentes a participar del Consejo Consultivo y Participativo

Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires pueden inscribirse hasta el 31 de marzo para participar del consejo del Ministerio Público Tutelar, donde se debaten temas como violencia, justicia y salud mental.
Adolescentes participan en encuentros del Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes del Ministerio Público Tutelar.
El Ministerio Público Tutelar convoca jovenes de la Ciudad de Buenos Aires a sumarse a la quinta edición del Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes que puedan proponer ideas y participar en temas que afectan sus derechos
El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires abrió la convocatoria para que adolescentes de entre 15 y 17 años se postulen a la quinta edición del Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes (CCPA), un espacio creado dentro del ámbito de la justicia para que puedan expresar sus opiniones y acercar propuestas sobre temas que afectan sus derechos.
La inscripción se realiza mediante un formulario online y estará disponible entre el 9 y el 31 de marzo. La propuesta está dirigida a chicas y chicos que vivan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tengan interés en participar de encuentros de debate, formación y diálogo con especialistas y funcionarios.
El objetivo del programa es que los adolescentes puedan ejercer su derecho a la participación y aportar ideas vinculadas con políticas públicas que los involucran. Durante las reuniones del consejo se trabajan temas como derecho ambiental, primer voto, acceso a la justicia, prevención de la violencia, buen trato y salud mental.
En esos encuentros también se brindan instancias de capacitación para que los participantes conozcan cómo funciona el Ministerio Público Tutelar y cuáles son las normas que garantizan sus derechos, además de los canales disponibles para acceder a la justicia.
Desde la creación del programa, más de 80 adolescentes formaron parte de las primeras cuatro ediciones y participaron en actividades institucionales vinculadas a la protección de derechos.
Entre las acciones realizadas por consejeros de años anteriores hubo recomendaciones sobre abordajes en salud mental y participación en instancias consultivas para la elaboración del Plan integral de acción contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, desarrollado en el marco de la alianza global Inspire.
Además, dos consejeras de la edición 2024 expusieron sobre ese plan en una presentación realizada en el Teatro Colón. En 2025, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de interés jurídico al programa CCPA.
Según señaló Raúl Alfonsín, asesor general adjunto de Modernización Institucional del MPT, el espacio busca fortalecer la participación juvenil y sumar propuestas que contribuyan al trabajo del organismo.
comentar