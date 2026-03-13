El Ministerio Público Tutelar convoca a adolescentes a participar del Consejo Consultivo y Participativo

Desde la creación del programa, más de 80 adolescentes formaron parte de las primeras cuatro ediciones y participaron en actividades institucionales vinculadas a la protección de derechos.

Entre las acciones realizadas por consejeros de años anteriores hubo recomendaciones sobre abordajes en salud mental y participación en instancias consultivas para la elaboración del Plan integral de acción contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, desarrollado en el marco de la alianza global Inspire.

0f6068ed-5882-4016-991f-f4728e108a6f Adolescentes participan en encuentros del Consejo Consultivo y Participativo de Adolescentes del Ministerio Público Tutelar.

Además, dos consejeras de la edición 2024 expusieron sobre ese plan en una presentación realizada en el Teatro Colón. En 2025, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de interés jurídico al programa CCPA.

Según señaló Raúl Alfonsín, asesor general adjunto de Modernización Institucional del MPT, el espacio busca fortalecer la participación juvenil y sumar propuestas que contribuyan al trabajo del organismo.