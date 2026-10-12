El pontífice será internado este martes al mediodía en el Policlínico Gemelli para someterse a una intervención quirúrgica. Desde el Vaticano estimaron que la recuperación demandará alrededor de siete días, y el Papa confirmó su visita a nuestro país en diálogo con el arzobispo de San Juan: "Nos vemos en la Argentina".
El papa León XIV será internado este martes al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo detectado en uno de sus pulmones, según informó la oficina de prensa del Vaticano. Si bien todavía no se precisó el horario de la operación, el pontífice adelantó que tendrá lugar durante esta semana.
La lesión fue identificada durante un chequeo médico de rutina. Según explicó el propio León XIV el domingo, después del rezo del Ángelus, el hallazgo se produjo en una etapa temprana y en una zona localizada. Desde la Santa Sede estimaron que la recuperación posterior a la cirugía demandará alrededor de siete días.
A pesar de esta dificultad por su salud, León XIV ratificó hoy su intención de viajar a la Argentina, en noviembre. Durante una audiencia privada con el arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, realizada en el Vaticano, el Pontífice conversó sobre los preparativos de la visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y transmitió un mensaje que cobró especial relevancia después del anuncio de su problema de salud. Al finalizar el encuentro, cuando Lozano se despidió con un “hasta pronto”, el Papa le respondió: “Nos vemos en la Argentina”.
A sus 71 años, el pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, continuó este lunes con sus compromisos institucionales habituales. Durante la mañana recibió a siete delegaciones, entre ellas la encabezada por Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y la del arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.
También mantuvo reuniones con Martin Krebs, nuncio apostólico en Suiza, Liechtenstein y Mónaco; Tarsicio Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internacional, acompañado por su secretario general, Alistair Dutton; el arzobispo estadounidense Timothy Broglio; y Michael Francis Crotty, representante permanente de la Santa Sede ante la Comunidad Económica del África Occidental.
Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión que puede tener distintos orígenes, tanto benignos como malignos. Su presencia no significa necesariamente que una persona tenga cáncer. Para determinar su naturaleza, los especialistas evalúan diferentes características y antecedentes clínicos.
La neumonóloga Ana María Putruele, exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín y profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires, explicó que se trata de “una formación con características redondeadas u opacificada que se localiza a nivel del pulmón”.
Por su parte, Alejandro Garcés, infectólogo y jefe médico de Helios Salud, señaló que el llamado “nódulo solitario de pulmón” suele detectarse de manera incidental durante una radiografía o una tomografía realizada por otros motivos.
Hasta el momento, el Vaticano no brindó información sobre la técnica quirúrgica que se utilizará ni sobre la ubicación exacta de la lesión. El Policlínico Gemelli, uno de los principales centros sanitarios de Italia, dispone de instalaciones destinadas a la atención médica de los pontífices.
En relación con el establecimiento elegido para la intervención, Garcés transmitió tranquilidad y aseguró: “Estará en las mejores manos”.
Los médicos analizan el tamaño de la lesión, la forma de sus bordes, la presencia de calcificaciones y su densidad en los estudios tomográficos. También consideran antecedentes como el tabaquismo, enfermedades respiratorias previas y otros factores clínicos que pueden influir en la evaluación.
Putruele destacó la importancia de estudiar las características de la imagen, mientras que Garcés explicó que los nódulos con contornos regulares pueden presentar un perfil diferente de aquellos que muestran bordes irregulares o espiculados. De todos modos, aclaró: “Nunca uno puede asegurar el diagnóstico con solo la imagen”.
Otro elemento importante es la comparación con estudios anteriores. Si la lesión permanece sin cambios durante varios años, puede tratarse de un indicio favorable. En cambio, cuando se detecta por primera vez, los profesionales pueden indicar controles adicionales para observar su evolución.
Los especialistas también examinan la densidad del nódulo, que puede ser sólida, subsólida o presentar un aspecto conocido como vidrio esmerilado. Dependiendo de sus características y de los factores de riesgo del paciente, pueden solicitar estudios complementarios, como una tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada o una biopsia.
Por ahora, no se difundieron detalles médicos adicionales que permitan establecer un diagnóstico definitivo sobre la lesión del papa León XIV.
comentar