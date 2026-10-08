Pampita anticipó el plan que tiene para ver al Papa León, en Argentina: "Voy a acampar en..."

La modelo se defendió de las críticas que le hicieron por su accionar en la peregrinación a Luján. Y reveló cuál es su plan estratégico para llegar al sumo sacerdote.
En los últimos días, Pampita fue el centro de la crítica. Un periodista, Nacho Ortelli, se mostró en desacuerdo con el accionar de la modelo durante el recorrido para llegar a la Basílica de Luján. Y, en un móvil para LAM, en América, Carolina Ardohain no solo respondió sino que, fiel religiosa, anticipó su accionar para llegar al Papa León, en su visita al país, prevista para el mes que viene.
"Aprovecho este momento para invitarlo a Nacho a que se sume el año que viene conmigo. Me parece que no puede perderse esta experiencia y vivirla en carne propia. Ruego a Dios que llueva durante horas y se caiga el cielo como fue en esta oportunidad. Que nos dé el placer de vivirla así, épicamente”, expresó, Pampita, con inteligencia, a modo de respuesta para el periodista de Radio Rivadavia, que la criticó.
"Tengo un montón de experiencias. Me he quedado acalambrada en un remis y me ha tenido que alzar upita el remisero, porque después se enfría el músculo y obviamente le duele todo”, contó la modelo, de lo que ha vivido en los distintos años en los que peregrinó hasta la basílica. "La verdad que no creo que se mida qué tan fiel sos o qué tan buen periodista sos según cuántos kilómetros camines, porque cada uno camina lo que puede, lo que quiere y todo es válido, por eso hay tantas salidas diferentes”.
“No es una maratón necesariamente como para jugar quién camina cuántos kilómetros, al contrario. Es hasta donde tu cuerpo te diga, porque si no también es dejar a un montón de gente”, remarcó, Ardohain, desde la gala anual de Ronald MCDonals. "Voy pasando por muchas etapas. Muchas veces estamos rezando el rosario, son momentos de media hora, hay otros tiempos que escuchamos canciones, también se puede charlar con el de al lado… vas pasando por distintos lugares que te recibe la gente con aplausos, te dan agua, te convidan cosas para comer. Hay muchos voluntarios en todo el camino”.
"Durante la peregrinación vi mucha gente joven, que entiendo que se están preparando para ver al Papa. En nuestro grupo que, en general éramos doscientos o trescientos, este año éramos seiscientos. Ya tengo planeado irme con la carpa a ver al Papa al Monumento a los españoles, a ver si consigo lugar", anticipó, Carolina.
"No quiero dar mucha idea porque sino se van a ir todos... Pero para conseguir lugar, con mi grupo, vamos a ir ahí con bolsas de dormir, varios días antes, si es necesario", agregó, Pampita, sobre lo que será su "modus operandi" con el objetivo de llegar a las cercanías en donde se encuentre el representante de Dios en la tierra.
comentar