Pampita anticipó el plan que tiene para ver al Papa León, en Argentina: "Voy a acampar en..."

CÓMO SE PREPARA PAMPITA PARA EL ENCUENTRO PAPAL

"Durante la peregrinación vi mucha gente joven, que entiendo que se están preparando para ver al Papa. En nuestro grupo que, en general éramos doscientos o trescientos, este año éramos seiscientos. Ya tengo planeado irme con la carpa a ver al Papa al Monumento a los españoles, a ver si consigo lugar", anticipó, Carolina.

"No quiero dar mucha idea porque sino se van a ir todos... Pero para conseguir lugar, con mi grupo, vamos a ir ahí con bolsas de dormir, varios días antes, si es necesario", agregó, Pampita, sobre lo que será su "modus operandi" con el objetivo de llegar a las cercanías en donde se encuentre el representante de Dios en la tierra.