El mensaje de Javier Milei al Papa: "Desde la Argentina nos unimos en oración por su salud"

La operación se realizará a menos de un mes de la llegada prevista del pontífice a la Argentina, como parte de su primera gira apostólica por Sudamérica. De acuerdo con el cronograma oficializado días atrás, León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de pasar por Uruguay y antes de continuar su recorrido por Perú.

Durante su estadía en la Argentina, la agenda contempla un encuentro con Milei, la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una misa en el Monumento a los Españoles y otra frente a la Basílica de Luján, entre otras actividades. Hasta el momento, la Santa Sede no informó modificaciones en el itinerario por la intervención quirúrgica, por lo que resta conocer cómo evolucionará la recuperación del Papa en los próximos días.

León XIV tiene previsto reunirse con Javier Milei durante su visita a Buenos Aires.

La Iglesia argentina pidió rezar por la salud de León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a la comunidad católica a unirse en oración por la salud del Papa León XIV, debido a la cirugía a la que será sometido en los próximos días.

En un breve comunicado, el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, y el secretario general de la organización, Raúl Pizarro, manifestaron: “La Conferencia Episcopal Argentina invita a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido. Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”.

“La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”, resumieron.