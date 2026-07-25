El río Iguazú volvió a crecer y la Garganta del Diablo seguirá cerrada por seguridad

En ese marco, un equipo interdisciplinario del Parque Nacional trabaja de manera conjunta con la concesionaria Iguazú Argentina S.A. para monitorear en forma permanente la evolución del caudal y el estado de la infraestructura.

Inspecciones en las pasarelas

Los especialistas realizan inspecciones constantes sobre las pasarelas y analizan el comportamiento hidrológico del río para determinar cuándo estarán dadas las condiciones para reabrir el circuito al público. La decisión dependerá de que el nivel del agua descienda y de que las revisiones técnicas confirmen que el recorrido puede realizarse sin riesgos.

Mientras tanto, miles de visitantes continúan disfrutando de los demás sectores habilitados del parque, que mantienen su actividad habitual pese a la extraordinaria crecida del río Iguazú. Las autoridades recordaron que este tipo de eventos forma parte de la dinámica natural del curso de agua y que los protocolos de prevención buscan preservar la seguridad de turistas y trabajadores sin afectar el funcionamiento general del área protegida.