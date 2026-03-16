El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas para este martes 17 de marzo

El SMN advirtió por lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica en el Área Metropolitana y gran parte de la Provincia. En varios distritos bonaerenses suspendieron clases de forma preventiva.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y gran parte de la Provincia, en una jornada marcada por lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. El fenómeno también obligó a suspender clases y actividades en varios distritos bonaerenses ante el riesgo de anegamientos y caída de árboles.
El pronóstico indica que las tormentas se intensificarán durante la tarde y la noche, con acumulados importantes de agua en cortos períodos de tiempo. También, se esperan ráfagas que podrían superar los 50 km/h y ocasional caída de granizo, lo que podría generar interrupciones momentáneas en la actividad cotidiana.
Ante este panorama, distintos municipios de la provincia de Buenos Aires decidieron suspender las clases de manera preventiva. La medida alcanza a General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Tandil, Balcarce y Necochea, donde se prevé el mayor impacto del temporal durante la mañana y el mediodía. La suspensión rige para todos los niveles, tanto en escuelas públicas como privadas.
Autoridades locales explicaron que la decisión se tomó en base a los informes meteorológicos que anticipan lluvias intensas y fuertes vientos, con posibilidad de anegamientos y caída de postes o cableado. En algunos distritos también se dispuso reforzar los operativos de Defensa Civil y mantener guardias activas para responder ante eventuales emergencias.
El área más comprometida por el alerta abarca el centro y sudeste bonaerense, aunque también se esperan tormentas en el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba. En algunos sectores podrían registrarse acumulados superiores a los 80 milímetros en pocas horas, lo que aumenta el riesgo de complicaciones.
Para los próximos días se prevé una mejora temporaria en las condiciones del tiempo, con descenso de la temperatura y menor humedad. Sin embargo, los especialistas advierten que la inestabilidad continuará durante la semana, por lo que recomiendan seguir los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles nuevos fenómenos intensos.
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