El tiempo en el AMBA: alerta amarilla por tormentas para este martes 17 de marzo

El área más comprometida por el alerta abarca el centro y sudeste bonaerense, aunque también se esperan tormentas en el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba. En algunos sectores podrían registrarse acumulados superiores a los 80 milímetros en pocas horas, lo que aumenta el riesgo de complicaciones.

Para los próximos días se prevé una mejora temporaria en las condiciones del tiempo, con descenso de la temperatura y menor humedad. Sin embargo, los especialistas advierten que la inestabilidad continuará durante la semana, por lo que recomiendan seguir los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles nuevos fenómenos intensos.