Estafas desde las cárceles: denuncian 50 casos por día en el AMBA

La proporción ilustra la magnitud del fenómeno: en las cárceles bonaerenses hay más de 62.000 presos, lo que implica un promedio cercano a un celular cada 1,3 detenidos si se toman en cuenta las líneas registradas. Para investigadores y especialistas en seguridad, esa disponibilidad de teléfonos facilita la organización de maniobras delictivas que se ejecutan desde las propias celdas.

El soldado que se suicidó tras estafa. El soldado que se suicidó tras una estafa.

El sistema penitenciario también aporta dimensión al problema. Sólo en las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 62.700 detenidos, mientras que el Servicio Penitenciario Federal alberga a unos 12.000 internos en distintas unidades del país. En conjunto, ambos sistemas reúnen cerca de 75.000 personas privadas de libertad.

Las estafas suelen completarse con la participación de cómplices fuera de prisión, que se encargan de retirar dinero, recibir transferencias o comprar bienes con los fondos obtenidos mediante engaños. Así, los presos pueden dirigir las maniobras desde los penales mientras otros integrantes de la banda concretan la parte final del fraude.

El impacto de estas maniobras quedó expuesto en distintos casos recientes que terminaron en tragedia. Entre ellos, el de un soldado que se quitó la vida tras ser víctima de una estafa telefónica que lo dejó endeudado, un episodio que volvió a poner en discusión el alcance de las organizaciones delictivas que operan desde las cárceles.

El fenómeno se explica por la combinación de tres factores: la masiva circulación de teléfonos dentro de los penales, la facilidad para obtener datos personales de potenciales víctimas y la existencia de redes de colaboradores en libertad que permiten completar las maniobras. En ese contexto, las llamadas que parten desde las cárceles continúan multiplicándose y alimentan un circuito de fraude que, según advierten fuentes judiciales, se consolidó como uno de los negocios criminales más extendidos del país.