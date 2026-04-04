El tiempo en el AMBA: después de las lluvias, este sábado vuelven las nubes y baja la temperatura

Tiempo en el resto del país: alertas en el noreste, vientos intensos en la Patagonia y estabilidad en el centro

El panorama meteorológico muestra un país con fuertes contrastes térmicos. En el norte argentino, especialmente en el NEA, se destacan temperaturas elevadas que alcanzan entre 33°C y 35°C, con presencia de nubosidad variable y de tormentas aisladas, sobre todo en zonas de Formosa, Chaco y Misiones.

Captura de pantalla 2026-04-04 074400 Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional para este sábado 4 de abril.

En la región central, incluyendo Córdoba, Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, predomina un escenario de inestabilidad leve, con cielo parcialmente nublado y algunos focos de lluvias o tormentas aisladas. Las temperaturas se ubican en un rango más templado, con máximas entre 20°C y 27°C.

Hacia la zona cuyana, las condiciones se mantienen más estables, con cielo algo nublado y amplitud térmica marcada, mientras que en el oeste aparecen algunas tormentas puntuales en áreas cordilleranas.

En la Patagonia, en tanto, se consolida el ingreso de aire frío. Las temperaturas muestran un marcado descenso, con máximas que apenas alcanzan los 8°C a 12°C en el sur y mínimas cercanas a los 2°C, acompañadas por nubosidad variable y vientos intensos. En Tierra del Fuego y zonas australes, no se descartan precipitaciones débiles.