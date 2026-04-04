El tiempo en el AMBA: después de las lluvias, este sábado vuelven las nubes y baja la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, marcas térmicas moderadas y vientos del sur que acentuará la sensación de frío. Mirá cómo estará el clima en el resto del país.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este sábado 4 de abril una jornada de transición tras las lluvias de los últimos días. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 20°C.
Durante la mañana, la presencia de humedad será todavía elevada, aunque tenderá a disminuir con el correr de las horas. La clave del día estará en la rotación del viento al sector sur, que llegará con ráfagas moderadas de entre 40 y 50 km/h y provocará un descenso en la sensación térmica, especialmente en espacios abiertos.
En el Conurbano bonaerense, el panorama será similar pero con registros térmicos algo más bajos. Las mínimas podrían descender hasta los 12°C en zonas rurales, mientras que el cielo permanecerá mayormente cubierto. No se descartan lloviznas aisladas en el sur del Gran Buenos Aires, aunque sin fenómenos de intensidad.
Para el domingo se esperan condiciones estables, con cielo nublado y temperaturas entre 13°C y 20°C, consolidando el ingreso de aire más fresco. El lunes, en tanto, podrían regresar las precipitaciones, con valores térmicos que oscilarán entre los 17°C y 21°C.
El panorama meteorológico muestra un país con fuertes contrastes térmicos. En el norte argentino, especialmente en el NEA, se destacan temperaturas elevadas que alcanzan entre 33°C y 35°C, con presencia de nubosidad variable y de tormentas aisladas, sobre todo en zonas de Formosa, Chaco y Misiones.
En la región central, incluyendo Córdoba, Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, predomina un escenario de inestabilidad leve, con cielo parcialmente nublado y algunos focos de lluvias o tormentas aisladas. Las temperaturas se ubican en un rango más templado, con máximas entre 20°C y 27°C.
Hacia la zona cuyana, las condiciones se mantienen más estables, con cielo algo nublado y amplitud térmica marcada, mientras que en el oeste aparecen algunas tormentas puntuales en áreas cordilleranas.
En la Patagonia, en tanto, se consolida el ingreso de aire frío. Las temperaturas muestran un marcado descenso, con máximas que apenas alcanzan los 8°C a 12°C en el sur y mínimas cercanas a los 2°C, acompañadas por nubosidad variable y vientos intensos. En Tierra del Fuego y zonas australes, no se descartan precipitaciones débiles.
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