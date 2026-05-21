Qué descubrió un estudio sobre los conservantes presentes en alimentos ultraprocesados

Los científicos analizaron 17 conservantes frecuentes en alimentos industrializados. Entre los que aparecieron asociados con hipertensión se encuentran el sorbato de potasio, el metabisulfito de potasio y el nitrito de sodio, aditivos utilizados en productos de consumo masivo para extender su duración y conservar sabor o color.

La autora principal del estudio, Anaïs Hasenböhler, señaló que estos compuestos están presentes en “cientos de miles de alimentos ultraprocesados” y remarcó que hasta ahora existían pocas evidencias sobre sus efectos concretos en humanos.

Los investigadores explicaron además que trabajos experimentales previos ya habían sugerido que algunos conservantes podrían generar estrés oxidativo o alterar funciones vinculadas al metabolismo.

Sin embargo, los propios autores aclararon que se trata de un estudio observacional. Eso significa que los resultados muestran una asociación, pero no prueban una relación directa de causa y efecto.

2156767863 Los investigadores concluyeron que los resultados respaldan las recomendaciones de priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados, como frutas, verduras, pescado y legumbres.

Qué recomiendan los especialistas

Expertos independientes pidieron interpretar los resultados con cautela y recordaron que quienes consumen más ultraprocesados suelen mantener otros hábitos menos saludables, como sedentarismo o dietas desequilibradas.

Aun así, el estudio refuerza recomendaciones ya conocidas: priorizar frutas, verduras, legumbres, pescado y alimentos mínimamente procesados. Los investigadores también solicitaron que organismos reguladores internacionales revisen los posibles riesgos asociados a determinados aditivos alimentarios.