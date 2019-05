Empezó juicio a Leandro Rodríguez, el ginecólogo que interrumpió un aborto

El caso ocurrió el 2 de abril de 2017, cuando la joven de 19 años que ya cursaba un aborto fue derivada del centro de salud de la localidad Fernández Oro al hospital Pedro Moguillansky de Cipoletti, donde Rodríguez Lastra era por entonces jefe del servicio de Ginecología del hospital.

En su momento, el médico contó que luego de evaluar el caso resolvió impedir que el aborto se produzca mediante la aplicación de medicamentos, accionando contrariamente a lo indicado por la ley provincial 4.796, el decreto provincial 182/2016 y la ley nacional 26.485. El profesional fue denunciado por la diputada por Río Negro, Marta Milessi, defensora y autora de la ley rionegrina que regula y controla la atención sanitaria en casos de abortos no punibles.

Durante la sesión de ayer, el ginecólogo imputado fue el primero en declarar y reconoció que suministró las drogas, pero alegó que "fue para evitar que el cuadro se complique", durante su alocución, en la que respondió solamente las preguntas de su defensor Damián Torres ante el juez Alvaro Meynet.

El acusado dijo que el 2 de abril de 2017 la víctima "había tomado cuatro pastillas de misoprostol, que es una dosis tremenda" y que terminó ese día internada. "Le expliqué que no era posible avanzar con el aborto porque había que hacer estudios. Ella no estaba bien y con 39 grados de fiebre no tenemos lucidez para entender lo que nos están diciendo", prosiguió y aclaró que le inhibió las contracciones para que no se agrave su estado de salud.

Fuentes judiciales indicaron que declararon ocho testigos de los 26 citados y aportaron que tras la declaración de Rodríguez Lastra, se desalojó la sala para que testifique la víctima a puertas cerradas.

Torres indicó que "la defensa no va a controvertir que hubo un abuso sexual, pero el aborto debe ser practicado por un médico diplomado y la joven comenzó el aborto por sus propios medios", mientras indicó que el pedido de un informe sobre la salud mental de la paciente es uno de los requisitos de la ley y que los antecedentes de la joven fueron pedidos. Además, sostuvo que "se corría el riesgo de que se produzca un parto pretérmino, o sea que el feto naciera con vida".

La fiscal del caso, Annabela Camporesi, tras repasar la secuencia de los acontecimientos, remarcó que Lastra le suministro una medicación que detuvo las contracciones sin el consentimiento de la víctima y "puso trabas en un proceso ya iniciado".

El juicio es de responsabilidad, y determinará si Rodríguez Lastra es culpable o inocente y las partes podrán apelar. En caso de que sea declarado culpable, también informaron que se podrá realizar un segundo juicio "para determinar una pena que alcanzaría los dos años de prisión en suspenso". El mayor perjuicio para el acusado es que no podría ejercer su profesión por un determinado tiempo, que también se determinará con el fallo.