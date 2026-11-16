Durante el Encuentro con los Misioneros, las Misioneras y los Representantes de los Pueblos Amazónicos, celebrado en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa, León XIV denunció en Perú los asesinatos de líderes indígenas, la contaminación de los ríos por la minería irregular y los derrames de petróleo, el avance del narcotráfico sobre los jóvenes y abusos sexuales contra mujeres y niñas.

En ese sentido, el Pontífice subrayó que defender el territorio puede costar la vida, y que la sangre de los líderes indígenas clama justicia, en su discurso brindado en la Amazonía peruana, el cual significó uno de los mensajes más duros de su visita apostólica al Perú.

“No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió.

El Santo Padre precisó que arribó a Pucallpa “siguiendo las huellas” de Francisco, que había visitado Puerto Maldonado en enero de 2018, y que viajó “como pastor para escuchar sus historias y para caminar a su lado”.

El papa León XIV se despidió de Sudamérica

León XIV terminó este lunes en Perú su gira de regreso a Sudamérica luego de recorrer durante 12 días Uruguay, la Argentina y Perú, donde vivió casi dos décadas y donde se nacionalizó.

En el último día de su gira, León XIV visitó temprano un hogar de ancianos en Callao, puerto vecino a Lima, y denunció los maltratos que generalmente recibe este grupo vulnerable.

Después se dirigió a la base aérea Las Palmas, en Lima, para dar su última misa multitudinaria, donde 1,5 millones de personas -según informó el Vaticano- aclamaron su llegada en el papamóvil. Allí sufrió el golpe.