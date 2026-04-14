"¡Es una banda, viejo!": manejaba con 2,44 de alcohol en sangre y lo frenaron en Mendoza

El test arrojó un nivel muy por encima del límite permitido. El conductor fue demorado y las autoridades retuvieron tanto la licencia como el vehículo.
Un hombre de 33 años fue interceptado en Mendoza durante un operativo de control vial y terminó demorado luego de que el test de alcoholemia arrojara 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a la permitida.
El procedimiento fue realizado en el departamento de San Martín por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Al ser consultado, el conductor admitió haber tomado fernet antes de manejar.
La situación generó una reacción inesperada dentro del vehículo: el acompañante, sorprendido por el resultado, lanzó la frase que quedó registrada en el momento: “¡Es una banda, viejo! Te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.
Tras la infracción, las autoridades avanzaron con la retención de la licencia de conducir y del rodado, tal como lo establece la normativa vigente.
En la provincia, superar el 1,00 g/L de alcohol en sangre es considerado una falta grave, con sanciones económicas que pueden escalar hasta los $5.500.000. Además, los controles se intensifican a diario en distintos puntos estratégicos con el objetivo de reducir los riesgos en la vía pública.
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