"¡Es una banda, viejo!": manejaba con 2,44 de alcohol en sangre y lo frenaron en Mendoza

Tras la infracción, las autoridades avanzaron con la retención de la licencia de conducir y del rodado, tal como lo establece la normativa vigente.

En la provincia, superar el 1,00 g/L de alcohol en sangre es considerado una falta grave, con sanciones económicas que pueden escalar hasta los $5.500.000. Además, los controles se intensifican a diario en distintos puntos estratégicos con el objetivo de reducir los riesgos en la vía pública.