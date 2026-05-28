Hospital Durand: denuncian que una mujer psiquiátrica desconectó a un paciente intubado

La víctima era un jubilado de 65 años, que estaba internado por una neumonía bilateral agravada por complicaciones derivadas de la diabetes. Investigan si una mujer con problemas psiquiátricos ingresó a la habitación y retiró el tubo de oxígeno.
El hecho ocurrió el pasado viernes 22 de mayo en el Hospital Durand y es investigado por la Justicia luego de la muerte de un paciente que se encontraba internado en terapia intermedia por un cuadro de neumonía bilateral.
La víctima fue identificada como José Ignacio Sequeira, de 65 años, quien había sido ingresado días antes debido a complicaciones respiratorias agravadas por la diabetes. Según trascendió, los médicos habían decidido inducirle el coma e intubarlo, aunque su evolución mostraba signos favorables en las jornadas previas a su fallecimiento.
De acuerdo con la denuncia realizada por familiares y trabajadores del centro de salud, una mujer con presuntos problemas de salud mental habría ingresado a la habitación del paciente y le habría retirado el respirador mecánico.
“Llegamos al hospital por un llamado de urgencia y el jefe de terapia nos reunió en una habitación. Ahí nos dijo que a mi papá le había agarrado un infarto y que cuando acudieron a la habitación encontraron a esta persona parada frente a la cama con el tubo de oxígeno en la mano”, relató Germán, hijo del hombre fallecido.
Según el testimonio de la familia, el personal médico intentó reanimar a Sequeira durante más de media hora, aunque no logró revertir el cuadro. El fallecimiento se produjo entre las 11 y las 12 del mediodía.
Trabajadores del hospital señalaron que existían problemas de seguridad y falta de personal en el área donde ocurrió el episodio. Además, indicaron que la mujer involucrada sería paciente psiquiátrica y que previamente se habría fugado de otros centros de salud mental.
Actualmente, la sospechosa permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación judicial. En paralelo, la familia de la víctima analiza iniciar acciones legales.
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