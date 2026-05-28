Hospital Durand: denuncian que una mujer psiquiátrica desconectó a un paciente intubado

Según el testimonio de la familia, el personal médico intentó reanimar a Sequeira durante más de media hora, aunque no logró revertir el cuadro. El fallecimiento se produjo entre las 11 y las 12 del mediodía.

Trabajadores del hospital señalaron que existían problemas de seguridad y falta de personal en el área donde ocurrió el episodio. Además, indicaron que la mujer involucrada sería paciente psiquiátrica y que previamente se habría fugado de otros centros de salud mental.

Actualmente, la sospechosa permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación judicial. En paralelo, la familia de la víctima analiza iniciar acciones legales.