Estados Unidos: ¿Quienes aparecen en la lista filtrada de una sociedad de elite ultrasecreta?

El grupo cuenta con un predio de aproximadamente 2.700 hectáreas donde organiza un retiro anual de dos semanas, además de mantener una sede en la ciudad de San Francisco. Su funcionamiento está marcado por un fuerte hermetismo y, de acuerdo con versiones atribuidas a un portavoz, no existirían listas oficiales públicas debido al carácter reservado de la entidad.

La lista completa de miembros:

El Bohemian Grove es conocido por realizar una ceremonia llamada “Cremation of Care”, traducida como “cremación de las preocupaciones”, y por reunir a referentes del poder económico y político, y que desde hace años circulan especulaciones sobre su influencia, aunque formalmente se presenta como un espacio social privado.

En la lista difundida figuran nombres de peso en distintos ámbitos, entre ellos aparecen Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google, y Michael Bloomberg, empresario y exalcalde de Nueva York, junto a Charles Koch, empresario y donante político, y el fallecido músico Jimmy Buffett.

La nómina incluye además a Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, y señala que el exsecretario de Estado Henry Kissinger habría sido miembro durante años. Otras personalidades, como Clint Eastwood y el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, serían invitados frecuentes.