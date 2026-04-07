Estas son las ciudades más contaminadas de América Latina

Un informe global revela mejoras en varios países, pero advierte sobre ciudades con niveles de contaminación que superan ampliamente los límites recomendados.
Un nuevo informe internacional sobre calidad del aire puso el foco en América Latina y dejó un dato llamativo: las ciudades más contaminadas de la región no son capitales, pero sí concentran niveles preocupantes de polución.
El relevamiento, elaborado por la empresa suiza IQAir, identificó a localidades de Perú, Chile y México entre las más afectadas por partículas finas PM2.5, consideradas especialmente dañinas para la salud. En el primer lugar aparece Chaclacayo, en Perú, con 40,6 microgramos por metro cúbico, seguido por Coyhaique, en Chile (37,0), y Nacimiento, también en Chile (35,5).
Estas partículas son capaces de penetrar en el torrente sanguíneo y están asociadas a enfermedades cardíacas y respiratorias, lo que incrementa la preocupación por sus niveles en zonas urbanas.
A nivel regional, el panorama es mixto. De las 312 ciudades analizadas en América Latina, 208 lograron reducir la contaminación, mientras que 95 la incrementaron y nueve se mantuvieron sin cambios.
En términos de países, Perú, México y Chile registran las mayores concentraciones promedio de PM2.5, todos por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijado en 5 microgramos por metro cúbico.
En contraste, algunas ciudades del Caribe y Centroamérica muestran niveles considerablemente más bajos. Localidades como Bathsheba (Barbados) y Puerto Ferro (Puerto Rico) encabezan el listado de aire más limpio.
Las top 10 globales
El informe adviertió que los avances en la calidad del aire a nivel global se están desacelerando, y entre las principales causas se destacaron los incendios forestales y el cambio climático.
Aun así, algunos países lograron mejoras significativas, como el caso de Honduras que registró la mayor reducción, con una caída del 59 %, favorecida por condiciones climáticas como mayores lluvias y vientos.
Brasil también mostró avances, aunque los incendios siguen siendo una amenaza: en 2025, San Pablo llegó a ser la ciudad más contaminada del mundo durante varios días.
A escala mundial, el informe revela que solo
el 14 % de las ciudades cumplen con las recomendaciones de la OMS, lo que refleja la magnitud del desafío ambiental.
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