Estas son las ciudades más contaminadas de América Latina

WhatsApp-Image-2025-03-11-at-23.30.49 El informe advierte sobre niveles de partículas finas peligrosas para la salud.

En términos de países, Perú, México y Chile registran las mayores concentraciones promedio de PM2.5, todos por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijado en 5 microgramos por metro cúbico.

En contraste, algunas ciudades del Caribe y Centroamérica muestran niveles considerablemente más bajos. Localidades como Bathsheba (Barbados) y Puerto Ferro (Puerto Rico) encabezan el listado de aire más limpio.

Las top 10 globales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IQAir/status/2041214502646022307&partner=&hide_thread=false Here are the 10 Most Polluted Countries from IQAir's 2025 World Air Quality Report. Wonder where your city ranks, if air pollution has increased or decreased, and what sources may be causing it? Download the latest report here: https://t.co/FdLv2sy7L3.#WAQR #IQAir #airquality… pic.twitter.com/6L5NSoFrxZ — IQAir (@IQAir) April 6, 2026

El informe adviertió que los avances en la calidad del aire a nivel global se están desacelerando, y entre las principales causas se destacaron los incendios forestales y el cambio climático.

Aun así, algunos países lograron mejoras significativas, como el caso de Honduras que registró la mayor reducción, con una caída del 59 %, favorecida por condiciones climáticas como mayores lluvias y vientos.

un-centenar-de-jovenes-marcharon-desde-plaza-de-mayo-al-congreso-785424 El informe advierte sobre niveles de partículas finas peligrosas para la salud.

Brasil también mostró avances, aunque los incendios siguen siendo una amenaza: en 2025, San Pablo llegó a ser la ciudad más contaminada del mundo durante varios días.

A escala mundial, el informe revela que solo

el 14 % de las ciudades cumplen con las recomendaciones de la OMS, lo que refleja la magnitud del desafío ambiental.