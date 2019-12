Ex empleados de Ferrobaires protestan sobre las vías del tren Roca

Según un comunicado oficial de la empresa estatal, se trata de un reclamo de ex empleados de dicha compañía "que nunca formaron parte de Trenes Argentinos y, además, se encuentra personal de una ex empresa contratista de seguridad privada, MCM y ex trabajadores de la línea Roca que se atuvieron al retiro voluntario o tuvieron cesantías por ausentismo".

ADEMÁS:

Este corte, señaló la empresa, deja sin servicio a más de 200.000 pasajeros y podría generar mayores trastornos a lo largo de la jornada.