Banco Coinag presentará líneas de créditos especiales para financiar maquinaria agrícola, capital de trabajo y bienes de capital

Javier Nalli, Gerente General del banco, explicó que durante la muestra: “se desarrollarán alianzas estratégicas con empresas para ofrecer soluciones financieras a medida y condiciones preferenciales para distintos productos y maquinarias, incluyendo tasas diferenciales para el sector agropecuario.”

Como parte de su propuesta comercial, el banco cuenta con ejecutivos especializados en agronegocios que permitirán iniciar gestiones de precalificación crediticia y pre scoring directamente desde el predio –para evaluar en tiempo real posibles montos de financiación-, agilizando procesos y reduciendo tiempos para el acceso a maquinaria e implementos agrícolas. Además, quienes se acerquen al stand podrán ser asesorados con las alternativas de financiamiento que cuenta el Banco a través del mercado de capitales.

“Seguimos construyendo herramientas que acompañen el crecimiento productivo de los agronegocios y potencien al sector productivo”, destacó Nalli.

Adicionalmente, el banco opera en sinergia con el programa Santa Fe Activa, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del cual canaliza líneas con tasas subsidiadas en pesos destinadas a capital de trabajo, bienes de capital e inversión productiva para empresas y productores santafesinos.

Mercado de capitales y Vaca Muerta

Otro eje de la presencia de Coinag en la muestra apunta a un segmento en crecimiento: las empresas del agro y la metalmecánica que están ampliando su matriz de negocios hacia los sectores de oil & gas y energía, en particular las vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

Para ese segmento, el banco ofrece herramientas de financiamiento a través del mercado de capitales: cheques avalados, descuento de facturas electrónicas, pagarés bursátiles y líneas vinculadas a operaciones de importación y exportación.

En línea con ello, el Banco brindó una charla abierta sobre soluciones para el agro e inversiones inmobiliarias en Añelo, Neuquén. La jornada contó con la participación de ZLT, empresa que impulsa el desarrollo del primer Parque Industrial privado de Vaca Muerta, quien compartió detalles sobre este proyecto y las oportunidades que genera para empresas e inversores. Asimismo, Banco Coinag presentó las herramientas financieras disponibles para acompañar este tipo de iniciativas, incluyendo líneas de crédito destinadas a la adquisición de lotes y la construcción de naves industriales dentro del parque.

Financiamiento sostenible: del campo a la agenda ESG

En sintonía con las tendencias globales y las demandas crecientes del sector, Banco Coinag impulsa en AgroActiva sus líneas de financiamiento sostenible, orientadas a proyectos con impacto ambiental y social positivo.

Según el gerente general de la institución: “la incorporación de criterios ESG al financiamiento agropecuario no es solo una señal de época: es una respuesta concreta a los desafíos de rentabilidad y competitividad de largo plazo que enfrenta el campo argentino”.

Un banco al servicio del productor

Banco Coinag es una entidad financiera argentina de origen cooperativo con 12 años de trayectoria, especializada en el acompañamiento de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones en todo el país. Opera en 78 localidades de 8 provincias y, a través de su ecosistema de negocios digitales (Agilpagos, Api Coinag), procesa más de 40 millones de transacciones mensuales. Su estrategia de sostenibilidad integra finanzas climáticas, inclusión financiera y gestión ambiental como ejes centrales del modelo de negocio.