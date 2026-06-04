Alemania: Un avión colapsó en pleno embarque en el aeropuerto de Frankfurt

Las imágenes registradas en el aeropuerto mostraron a la aeronave rodeada por vehículos de emergencia. El avión quedó inclinado hacia adelante y parcialmente apoyado sobre su fuselaje luego de que cediera el tren de aterrizaje delantero.

De acuerdo con los primeros reportes, los motores llegaron a entrar en contacto con el suelo tras el colapso. Además, al menos una de las compuertas vinculadas al sistema de aterrizaje habría sufrido daños visibles, aunque la compañía todavía no difundió una evaluación oficial sobre el alcance de las averías estructurales.

Lufthansa indicó que trabaja junto a las autoridades aeroportuarias y organismos competentes para esclarecer qué provocó la falla. También desplegó equipos técnicos y personal especializado para asistir en las tareas posteriores al accidente y evaluar el estado de la aeronave.

El avión involucrado era un Boeing 787-9 Dreamliner matrícula D-ABPQ, una de las incorporaciones más recientes de la compañía alemana. Según registros de la industria aeronáutica, realizó su primer vuelo en abril de 2025 y fue incorporado oficialmente a la flota de Lufthansa a comienzos de este año.

La cancelación del vuelo afectó a decenas de pasajeros que debían viajar desde Frankfurt hacia Los Ángeles. Mientras se investigan las causas del incidente, la aerolínea trabaja en la reubicación de los viajeros y en la reorganización de la operación. Lufthansa cuenta actualmente con 17 Boeing 787-9 Dreamliner y prevé sumar nuevas unidades dentro de su plan de renovación de flota.