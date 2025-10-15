Explosión en una escuela de Palermo: un alumno internado en estado crítico

El episodio ocurrió dentro de un aula del establecimiento ubicado en Paraguay al 3900, cuando un grupo de estudiantes realizaba una práctica con alcohol etílico para recrear el conocido “experimento del volcán”. La sustancia inflamable habría entrado en contacto con una fuente de calor, provocando una explosión repentina que desató el pánico entre los presentes.

Un alumno en terapia intensiva

El alumno más afectado, de 16 años, fue trasladado de urgencia por personal del SAME al Hospital Gutiérrez, con quemaduras en el pecho y el rostro. Fuentes médicas confirmaron que permanece en terapia intensiva con respirador y aguarda su derivación al Hospital del Quemado, dada la gravedad de sus lesiones.

Otros dos estudiantes, de 13 y 14 años, sufrieron quemaduras moderadas y fueron asistidos en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Fernández. En tanto, la madre de uno de ellos, que estaba en el aula durante la demostración, sufrió lesiones en las manos y fue atendida en el mismo colegio sin requerir traslado.

Tras el hecho, efectivos de la Comisaría Vecinal 14-A de la Policía de la Ciudad se acercaron para asegurar la zona y colaborar con los equipos médicos. Las autoridades del colegio, por su parte, suspendieron las actividades mientras se investigan las causas del accidente y el posible uso indebido de materiales inflamables.

La comunidad educativa permanece conmocionada. “Fue durante la Feria de Ciencias, el experimento del volcán que terminó explotando”, contó María Cornejo, madre de una alumna. “Estamos todos shockeados. Nadie imaginó que algo así pudiera pasar”, agregó.

Antecedentes

Este hecho ocurre apenas días después de un accidente similar en Pergamino, donde una explosión durante una Feria de Ciencias en el Instituto Comercial Rancagua dejó más de una decena de heridos, la mayoría menores de edad. La más comprometida fue una alumna de 10 años, trasladada de urgencia al Hospital Garrahan con quemaduras y riesgo de perder un ojo. Según el último parte médico, la niña evoluciona favorablemente, permanece internada en cuidados intensivos y sin necesidad de soporte respiratorio.