Video: La madre de la niña que fue pateada salvajemente en Palermo enfrentó al agresor

La mujer contó que todo ocurrió en la misma cuadra donde viven. Su hija quiso adelantarse hasta la puerta del edificio donde viven, algo habitual según su relato. En ese momento se cruzó con el joven, que le pegó una patada en el pecho y salió corriendo..

Video gentileza TN

TNS314112025125033422797316_240P

Vecinos que estaban en la vereda se sumaron al reclamo y lograron frenar al hombre hasta la llegada de la Policía. La madre, mientras sostenía el cochecito con su bebé, lo enfrentó y le reclamó que no se escapara. Ese momento quedó registrado en su celular.

Minutos más tarde apareció la madre del joven. La mujer de la nena la filmó también y dijo que la recién llegada aseguraba que su hijo no era agresivo. El acusado llevaba un carnet de discapacidad, que luego fue registrado por la Policía como parte del procedimiento.

Una cámara de seguridad registró la secuencia completa y fue clave para reconstruir el recorrido del hombre antes del ataque. La madre de la nena insistió en que su hija se asustó mucho y que solo quería entrar a su casa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte. El fiscal Leandro Galvaire ordenó abrir una causa por lesiones, tomar registro del carnet y dejar en libertad al acusado. La nena fue asistida por el SAME y se encuentra fuera de peligro.