Fabiana Túñez: "Buscamos fortalecer a las mujeres para que denuncien más"

La iniciativa “La línea 144 atiende en tu estación”, surgió a partir de un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y Trenes Argentinos, con apoyo del Ministerio de Trasporte.

Túñez, directora del INAM, en diálogo con POPULAR, explicó que el objetivo de esta acción es “tener además del teléfono una inserción directa con las mujeres, sobre todo en aquellos distritos donde la situación es más delicada”.

En este vagón, se brinda asistencia integral de forma presencial, con el agregado que desde el Ministerio de Justicia se sumó un abogado especializado en la asistencia a víctimas de violencia de género. “Contamos con la presencia de tres profesionales, una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, que hacen el labor más urgente de acuerdo a la demanda de esa mujer que se acerca”, precisa Túñez.

A partir de la necesidad, “se la orienta, se articula con los servicios locales, o se la fortalece, porque muchas veces las mujeres no están en condiciones de hacer la denuncia todavía, entonces se la vuelve a citar para fortalecerla aún más y darle toda la información que ella necesita”.

Con respecto al alto número de femicidios ocurridos durante 2019, 34 hasta la fecha, la funcionaria aseguró que en los últimos años “sólo el 25% de los femicidios tenían denuncias previas por violencia de género”, y precisó: “Muchas veces cuando se dice 'denuncia', en realidad se refiere a lo que se comentó hacia el interior de la familia”.

Sin embargo, en los casos en los que sí hubo denuncias previas, la activista criticó el accionar de la Justicia: “Esto tiene que ver con la medida de restricción que tiene que poner la justicia. La tobillera electrónica está vigente y muchas veces se resisten a otorgarla. Hay un protocolo que tiene que ver con la protección inmediata de esa mujer a partir de la denuncia y la evaluación de riesgo que hace la Justicia”.

A pesar de esto, asegura: “Es muy bajo el índice de mujeres que verdaderamente denuncia, y por eso también decidimos el tema del territorio a través del vagón. Buscamos fortalecer justamente a las mujeres para que denuncien más, para poder activar todos los protocolos”.

La violencia de género atraviesa todas las clases sociales y culturales, por lo que es difícil establecer los factores que influyen a la mujer que no denuncia. “Muchas veces tiene que ver con el mismo ciclo de la violencia, que en cierto grado llegó a la violencia física pero hubo un pedido de perdón y esa mujer decide ver qué pasa. Hay otros casos en los que la mujer hace una primera denuncia pero luego no la ratifica, por las amenazas que le produce el agresor. En otros casos las mujeres que tienen situaciones económicas desfavorables”, explica.

No hay un solo factor, sino una multiplicidad de factores que contribuyen a que la mujer, por miedo, por vergüenza, por no saber cómo continúa su vida, por sus hijos, no denuncie.

En este sentido, Túñez manifiesta que el trato hacia las mujeres en las comisarías fue cambiando, pero “tiene que cambiar aún más, porque lamentablemente seguimos viendo que en algunas provincias no se aplican los protocolos que están aprobados en diferentes organismos, con lo cual vemos que hay lugares que se han actualizado y capacitado, y otros en los que todavía falta”.

En relación a este aspecto, la directora del INAM remarcó la importancia de la implementación de la “Ley Micaela”, que obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado a capacitarse en este tema. “Tuvimos una reunión con Elena Highton de Nolasco, donde estuvimos trabajando sobre la implementación de esta ley en el poder judicial”, precisa.

Por otra parte, la funcionaria se refirió a la importancia de la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI)en las escuelas como herramienta para eliminar la violencia de género. “Tenemos un país federal donde la ESI es ley pero lamentablemente hay una resistencia a su aplicación, producto de diferentes formas de entender la necesidad de los adolescentes, donde es grave en nuestro país la estadística de embarazos no deseados, por ejemplo”. Y agrega: “Falta que las provincias decidan implementarlo. Sucede lo mismo con el 'agravante por violencia de género', que es ley, pero en algunos lugares no se aplica”.

En esta primera instancia, el vagón recorrerá cuatro estaciones pertenecientes a la Línea Belgrano Sur, ubicadas en La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Comenzando por Laferrere, donde se hizo la inauguración con los funcionarios representantes de las diferentes carteras involucradas y la gobernadora, María Eugenia Vidal; recorrerá González Catán, Rafael Castillo y Aldo Bonzi.

En función de las estadísticas, se seleccionaron estaciones en dónde se relevaron mayor cantidad de denuncias en la línea 144, es decir, donde la demanda es mayor por parte de las mujeres. Permanecerá durante 15 días en cada una, brindando atención de lunes a jueves de 10 a 16 horas, bajo la modalidad de demanda espontánea.

Cuenta con una sala principal donde se brindarán charlas a la comunidad y a empleados ferroviarios, y con tres salas para la atención personalizada y confidencial de las mujeres, y con una ludoteca para que los niños que acompañan a sus madres puedan entretenerse.

“La violencia de género está basada en la cultura machista y lamentablemente el patriarcado nos lleva años de ventaja. Lo que fundamentalmente hay que machacar es este cambio de paradigma y cultura, y creo que en ese sentido estamos dando avances pero todavía falta mucho”, concluye la referente feminista.