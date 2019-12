En este marco, el intendente Andrés Watson recorrió el circuito y dialogó con comerciantes y vecinos que se acercaron a disfrutar de una jornada inédita. "Muy contento de poder acompañar a los vecinos en este día. Esta es una herramienta más que hemos generado para reactivar el comercio local y también cuidar la economía hogareña que ha sido tan golpeada en estos últimos tiempos".

Además adelantó que "es la primera vez que realizamos este paseo en el barrio centro pero queremos a futuro poder hacerlo en otros centros comerciales más alejados y ayudarlos desde el Municipio a reactivarse".

Para finalizar brindó su saludó a los vecinos en estas vísperas festivas: "Mis mejores deseos para los vecinos, quiero que podamos levantar la copa y pensar en la unidad de todos los argentinos, no deben existir grietas, por supuesto, todos pensamos diferente pero ante todo debemos respetarnos".

El Paseo de Navidad abarcó unas 21 manzanas comprendidas entre las avenidas Teniente General Juan domingo Perón, San Martín más las calles Leandro N. Alem y Juan Bautista Alberdi. Un recorrido con múltiples opciones ofertas irresistibles en muchos rubros, más un cúmulo de intervenciones artísticas mediante performances, shows en vivo y la transmisión especial de la Radio Municipal.

Jornada única

Alejandra fue una de las comerciantes del distrito que decidió adherir sus locales a la iniciativa. "La convocatoria fue increíble, la gente vino muy contenta buscando los productos y descuentos que teníamos por ofrecerles. Estoy muy satisfecha; por ser la primera vez, salió todo muy excelente, contamos con la presencia de la guardia urbana, la policía y el SAME que es muy importante. No teníamos nada así en Varela y cuando me enteré de la propuesta no dudé en participar", detalló.

Por otra parte, Eliana del barrio Bosques expresó que se acercó al paseo para adquirir regalos para los más chicos de la familia: "Encontré una linda variedad y mucha gente, todos aprovechando lo mismo. Me parece genial que se fomente el comercio local porque la gran mayoría va a los shoppings y este año nosotros decidimos hacer nuestras compras en la peatonal y el valor agregado que eso tiene de saber que le comprás a un vecino", valoró.

Espacio recuperado

Por otra parte, el intendente Andrés Watson se hizo presente en la plaza de San Pablo y Carapachay, un predio recuperado en el marco del programa municipal de erradicación de basurales, donde se inauguró un árbol de Navidad elaborado por los vecinos con materiales reciclados.

Una gran cantidad de vecinos del barrio se reunieron para celebrar juntos en las vísperas de la Navidad.