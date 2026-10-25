Rosario: por TC, festival Bandera y congresos, los hoteles se llenaron

La cartelera de espectáculos también sumó atractivos para visitantes y público local, con presentaciones como Escenas de la vida conyugal, protagonizada por Ricardo Darín, además de los shows de Ángela Torres y Los Nocheros, y las funciones del musical Despertar de Primavera con Fer Dente.

La combinación de una agenda deportiva repleta de actividades como suele suceder cada fin de semana, encuentros profesionales y propuestas culturales permitió convocar a públicos con distintos intereses y motivos de viaje: desde quienes llegaron para participar de congresos y ferias hasta quienes eligieron Rosario para disfrutar de un espectáculo o compartir actividades recreativas.

Trabajo conjunto público- privado

Detrás de esta diversidad de propuestas hay un trabajo articulado entre el municipio y los distintos actores del sector turístico, cultural, deportivo y privado. La coordinación permite acompañar la realización de eventos que dinamizan la actividad, generan movimiento en distintos rubros y amplían las experiencias disponibles para visitantes y residentes.

El movimiento también se reflejó en las Unidades de Información Turística permanentes y en los puestos itinerantes. En los mismo se registraron visitas de turistas y excursionistas provenientes de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

Entre las principales consultas se destacaron las relacionadas con los lugares para visitar y los circuitos turísticos disponibles. El ocio y la recreación, junto con la participación en congresos y ferias, estuvieron entre los principales motivos de visita registrados durante esos días.

Además de asistir a los eventos que motivaron su llegada, los visitantes tuvieron la posibilidad de recorrer los atractivos de Rosario y conocer distintas alternativas culturales y recreativas. De esta manera, la agenda de actividades se integra con la oferta permanente de la ciudad y contribuye a extender la experiencia turística más allá de cada espectáculo o encuentro.

Los resultados de la semana muestran el impacto de una agenda diversa y el aporte del trabajo conjunto entre el sector público y el privado para sostener la actividad. Con propuestas que convocan a distintos públicos y atractivos para disfrutar durante todo el año, Rosario continúa consolidándose como un destino elegido para el turismo de eventos, las escapadas y las experiencias urbanas.