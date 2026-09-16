Habló el director de la escuela en la que un alumno disparó un arma: "Lo que pasó es gravísimo"

Aunque no precisó si comenzarán a realizarse revisiones de mochilas, Bean explicó que se trabajará con los equipos correspondientes y que este miércoles participarán grupos de ayuda para abordar lo sucedido.

El director indicó que se activó el protocolo previsto para este tipo de situaciones y que se mantendrá el diálogo con las familias de los estudiantes. "Son menores y hay cuestiones que tenemos que abordar", señaló, y confirmó que este miércoles habrá clases y también una reunión con la comunidad educativa para analizar lo ocurrido.

El hecho ocurrió este martes en la institución ubicada en la intersección de las calles Benjamín Matienzo y Mañasco, en Villa Dorrego.

Según informaron fuentes policiales, el adolescente llegó a la escuela con un revólver calibre .32 dentro de su mochila. Al ingresar al salón, tiró la mochila al piso y se produjo una detonación. El estruendo alertó a las autoridades del colegio, que activaron el protocolo que está establecido para todas las escuelas secundarias y avisaron a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, se entrevistaron con el director de la institución, quien confirmó que uno de los alumnos había llevado un arma de fuego.

Los policías secuestraron un revólver calibre .32, sin marca visible y con numeración. En su interior tenía cinco cartuchos intactos y uno percutado, compatible con la detonación ocurrida dentro del aula.