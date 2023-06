Habló la madre de Guadalupe Lucero a dos años de su desaparición

Guadalupe Lucero desapareció el 14 de junio de 2021 por la tarde, cuando estaba jugando en la vereda en una fiesta de cumpleaños en la provincia de San Luis.

Al cumplirse dos años de la desaparición de Guadalupe Lucero, la menor de 5 años de la que no se sabe nada desde el 14 de junio de 2021 en la provincia de San Luis, diversas acciones se están llevando a cabo para continuar con el reclamo de búsqueda de la niña. Su madre, que encabeza el pedido a las autoridades, expresó: "No hay ni una pista. No entiendo cómo puede desaparecer alguien sin dejar rastro".