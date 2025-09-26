General |

Hackearon el perfil oficial de la Policía Federal para promocionar una cripto

La cuenta de la red social X fue hackeada este viernes para promocionar una moneda virtual y se visualizaron varios posteos, los cuales ya pudieron ser borrados.

La cuenta de la red social X de la Policía Federal Argentina fue hackeada este viernes para promocionar una moneda virtual y se visualizaron varios posteos, los cuales ya pudieron ser borrados.

Las publicaciones mencionan: “Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”. Según se pudo ver se trataba de una criptomoneda con el nombre de $MIRA.

360 (16)

Frente a este hecho, en pocos minutos, la fuerza de seguridad activó de inmediato los protocolos de ciberseguridad y, gracias a la labor de sus áreas técnicas especializadas, logró recuperar de manera rápida y total el control de la cuenta oficial.

El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley.

En el comunicado, la PFA reafirmó su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia, y aclaró que todas las comunicaciones emitidas desde ahora responden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas oficiales.

ADEMÁS: La causa del triple crimen de Florencio Varela tiene un nuevo fiscal

El comunicado que sacó la Policía Federal

El comunicado de La Policía Federal Argentina comunica que la cuenta oficial de esta institución de la red social X fue blanco de un ataque informático internacional cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos.

Frente a este hecho grave se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperaron de forma rápida y total el control de la cuenta oficial.

El caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley.

La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia.

Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados