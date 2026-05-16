Convocan a una marcha en el Obelisco para exigir penas más duras por maltrato animal

El abogado Alexis Marrocco, que interviene en la causa, calificó al imputado como un “sujeto peligroso” y explicó que la investigación enfrenta dificultades porque el acusado habría utilizado distintos domicilios desde el inicio del expediente judicial.

Marrocco sostuvo que el caso debe convertirse en un antecedente para impulsar una reforma legal. “Nuestra ley tiene 72 años y es el doble de grave hurtar un sánguche en un mercado que torturar a un animal”, afirmó en declaraciones radiales.

Desde las asociaciones convocantes señalaron que el objetivo de la movilización es exigirle al Congreso una legislación más severa y acorde a los tiempos actuales. También pidieron una mayor protección judicial para los animales y penas más duras para quienes ejerzan violencia extrema.