Convocan a una marcha en el Obelisco para exigir penas más duras por maltrato animal

La movilización fue organizada tras conocerse el caso de un hombre acusado de torturar y matar al menos 16 gatos.
Organizaciones defensoras de los animales convocaron a una manifestación en el Obelisco porteño para reclamar el endurecimiento de las penas por maltrato animal, luego de que se conociera el caso de un hombre imputado por la muerte de al menos 16 gatos en distintos episodios ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires.
La protesta se realizará desde las 18 y buscará visibilizar el reclamo de cambios en la legislación vigente. Los organizadores sostienen que las sanciones actuales resultan insuficientes frente a hechos de extrema violencia contra animales.
El acusado fue identificado como Adriel Santiago Caminos Ortega, señalado por la Justicia en una serie de casos de tortura y muerte de gatos. Según trascendió, uno de los ataques ocurrió frente a un menor de edad integrante de la familia que cuidaba al animal.
El abogado Alexis Marrocco, que interviene en la causa, calificó al imputado como un “sujeto peligroso” y explicó que la investigación enfrenta dificultades porque el acusado habría utilizado distintos domicilios desde el inicio del expediente judicial.
Marrocco sostuvo que el caso debe convertirse en un antecedente para impulsar una reforma legal. “Nuestra ley tiene 72 años y es el doble de grave hurtar un sánguche en un mercado que torturar a un animal”, afirmó en declaraciones radiales.
Desde las asociaciones convocantes señalaron que el objetivo de la movilización es exigirle al Congreso una legislación más severa y acorde a los tiempos actuales. También pidieron una mayor protección judicial para los animales y penas más duras para quienes ejerzan violencia extrema.
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