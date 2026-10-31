Clima en el AMBA: cómo estará este sábado 31 de octubre y cuándo vuelven las tormentas

En la región del NEA y el centro del país, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 24°C y 30°C. En provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis habrá sectores con mayor nubosidad y posibilidad de precipitaciones. En tanto, Mendoza y San Juan también tendrán condiciones variables durante la jornada.

Por su parte, en la Patagonia se esperan temperaturas considerablemente más bajas. Las máximas oscilarán entre los 11°C y 17°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 5°C en algunos puntos. En Tierra del Fuego y Santa Cruz predominará el tiempo fresco, con nubosidad variable.

Alerta amarilla por tormentas: las provincias afectadas

El mapa del SMN presenta hoy alerta amarilla por tormentas fuertes para las provincias de Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.

En paralelo, continúa la alerta amarilla por lluvias en sectores cordilleranos del centro y sur de Santa Cruz.