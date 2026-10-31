Clima en el AMBA: cómo estará este sábado 31 de octubre y cuándo vuelven las tormentas

La jornada tendrá buenas condiciones en la Ciudad y el Conurbano, con una máxima de 25°C y sin lluvias. Sin embargo, el domingo regresarán las precipitaciones.
Después del temporal ocurrido el último viernes, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una mejora durante este sábado 31 de octubre. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con algunas neblinas y temperaturas frescas. Luego, el cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.
En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la temperatura mínima será de 16°C y la máxima llegará a los 25°C. El viento soplará del sector este, con velocidades que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora. De esta manera, será el día más agradable del fin de semana para realizar actividades al aire libre.
Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarán el domingo 1º de noviembre, cuando volverán las tormentas al AMBA. Se esperan precipitaciones desde la mañana, que podrían continuar durante la tarde y ganar intensidad hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 17°C y los 23°C, mientras que para el lunes 2 de noviembre se anticipa una mejora, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 26°C.
En el resto del territorio nacional, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa este sábado una jornada con condiciones variables. El norte argentino tendrá temperaturas elevadas, con máximas que rondarán los 30°C y 32°C en provincias como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Sin embargo, en algunos sectores del noroeste se esperan lluvias y tormentas aisladas.
En la región del NEA y el centro del país, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 24°C y 30°C. En provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis habrá sectores con mayor nubosidad y posibilidad de precipitaciones. En tanto, Mendoza y San Juan también tendrán condiciones variables durante la jornada.
Por su parte, en la Patagonia se esperan temperaturas considerablemente más bajas. Las máximas oscilarán entre los 11°C y 17°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 5°C en algunos puntos. En Tierra del Fuego y Santa Cruz predominará el tiempo fresco, con nubosidad variable.
El mapa del SMN presenta hoy alerta amarilla por tormentas fuertes para las provincias de Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y San Luis. En estas zonas se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas.
En paralelo, continúa la alerta amarilla por lluvias en sectores cordilleranos del centro y sur de Santa Cruz.
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