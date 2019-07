Heroína de 8 años: soportó 52 quimios y le ganó a una extraña enfermedad

La conmovedora historia comenzó a expandirse desde la cuenta de Facebook "Todos por Delfi". Es que ella tuvo en su cuerpo un enfermedad llamada Linfoma no Hodgkin de Burkitt, cuyo avance es muy rápido y trae consigo varios dolores.

Fueron días complejos. Mayra, su madre, logró combinar el trabajo familiar con el acompañamiento en los pasillos del hospital Hemato Oncología del hospital del Niño Jesús, aunque no por mucho tiempo. El cáncer no le daba tregua.

“Teníamos un negocio, pero como yo era la que cocinaba y ya no podía hacerlo para acompañar a mi hija durante todo el tratamiento, cerramos. En el hospital nunca tuvimos un gasto y los medicamentos nos llegaron a través de la Fundación Flexer”, comentó.

Así, Delfina, mientras transitaba por síntomas, cientos de estudios, intervenciones y varias consultas médicas, recibía a la par visitas de familiares, amigos y hasta del grupo Bandana.

“La primera vez que me internaron pensaba que me iban a tratar mal, yo no les contestaba nada, pero después me acostumbré a los doctores, a las inyecciones. Ya no lloro cuando me sacan sangre”, expresó Delfi.

Pero en ese tiempo conoció a su "héroe", como le dice. Se trata del oncólogo Juan José Chaín, quien integró el grupo multidisciplinario que la asistió junto con enfermeros, médicos clínicos, psicólogos y bioquímicos.

“Es una patología muy complicada y poco frecuente. Ella hizo todos los protocolos como corresponde, al pie de la letra. Fue muy valiente durante el tratamiento y en la última evaluación que hicimos, una tomografía por emisión de positrones (PET), mostró que no había enfermedad activa", precisó Chaín.

Con un trabajo arduo y acompañados por el coraje de Delfina, el 19 de julio pasado llegó la noticia que hizo estallar de alegría a las redes sociales. La pequeña tucumana le ganó al cáncer.

En la página de Facebook, Mayra publicó: “¡No tuve la oportunidad de hacer un cartel como ella quería! En medio de la felicidad y no saber cómo reaccionar y siento que estoy en una nube”.

"Gracias a todos los que rezaron por mí", festejó Delfina, que en otro video salta de alegría: "Yo ya vencí el cáncer".