Mar del Plata: taxistas y remiseros a los golpes con choferes de aplicaciones

Las deliberaciones apuntaban a establecer las modalidades permitidas para el funcionamiento de aplicaciones como Uber y Cabify que volvieron a funcionar en los últimos meses pese a que una ordenanza dictada por la municipalidad local las prohibió.

La comisión resolvió otorgarles la palabra a representantes de los sectores involucrados y el primero en hacerlo fue Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que reúne a choferes de plataformas digitales.

Choferes de taxi y de remises que se habían ubicado en un sector aledaño a las bancas de los ediles comenzaron a hostigar al orador, primero con gritos y luego con insultos que de inmediato pasaron a la vía de los golpes.

La violencia se desató luego de que Setzes afirmó que la actividad de las plafaformas “no es ilegal”, ante lo cual taxistas y remiseros lo increparon a gritos recordándole que las aplicaciones se encuentran prohibidas por una ordenanza municipal.

“La actividad fue amparada por fallos judiciales en distintos puntos de la Argentina”, alcanzó a continuar Setzes antes de ser silbado, abucheado e insultado desde la barra.

Segundos después muchos choferes invadieron el centro del recinto y comenzaron los empujones y las agresiones verbales, que de inmediato pasaron a los golpes entre taxistas y remiseros, por un lado, y conductores de aplicaciones por el otro.

La violencia se extendió durante varios minutos y dejó de limitarse a la zona de las barras para trasladarse al sector donde se sitúan las bancas de los ediles, algunas de las cuales sufrieron parte de la violencia del momento, que quedó reflejada en la transmisión en vivo del Concejo Deliberante.