Hubo apertura de más comercios en la Ciudad

Con los protocolos correspondientes y adaptándose a las medidas impuestas, varias joyerías de la calle Libertad, en el centro porteño, abrieron para la atención al público por primera vez desde el inicio de la cuarentena.

"Por un lado, estoy contento de abrir porque hace 60 días que no trabajo, pero no tengo muchas expectativas porque las personas que tienen un poco de plata no vienen a comprar joyas sino que primero compran comida", dijo a Télam Fernando, empleado de una joyería porteña.

El hombre señaló que hace dos meses que no puede pagar el alquiler y espera en los próximos días reunirse con varios joyeros de la calle Libertad para tomar una medida en común respecto de los alquileres.

"Hace 24 años que trabajo acá y en estos meses solo pude hace dos ventas", afirmó.

En tanto, Gisela, otra comerciante de la zona, sostuvo que "fueron tiempos muy difíciles" y coincide en que no cree que mucha gente se acerque a su local.

"Antes no estábamos en las redes sociales, pero si sigue esta situación, como creo que va a pasar, tendremos que empezar a vender online", indicó.

Otros de los rubros que reiniciaron su actividad en la ciudad de Buenos Aires fueron las concesionarias de autos y motos.

ADEMÁS:

Cifra récord: 24 personas murieron hoy y 255 fueron diagnosticadas

Fernández destacó la importancia de poner en marcha un plan de viviendas

"Volvimos a trabajar después de 55 días y tomamos todas las medidas de precaución ya que somos 20 empleados" dijo a esta agencia Alejandro, encargado de una concesionaria.

Luego, aseguró que a pesar de no concurrir durante ese tiempo al lugar de trabajo, continuaron atendiendo a las personas que tienen un plan para adquirir un 0 km y que enviaron por mail la documentación correspondiente de ventas anteriores.

"La fábrica, por suerte, está trabajando y con la ayuda del gobierno nacional estamos pagando los sueldos y estamos al día", remarcó.

Por otra parte, varias casas que se especializan en compra y venta de antigüedades en la zona de San Telmo permanecían cerradas a pesar de estar incluidas en las nuevas autorizaciones de reaperturas comerciales.

Reina, empleada de un anticuario de la calle Defensa, se mostró "contenta" de poder reabrir el local pero contó que hasta las primeras horas de esta tarde todavía no había tenidos consultas.

"Estamos muy afectados por la falta de turistas en la zona, que es lo que siempre hubo y son nuestros principales clientes", destacó.

El horario de atención de estos comercios es entre las 11 y 21 y, según los protocolos, para prevenir el contagio del nuevo coronavirus los clientes podrán ingresar los días pares o impares según la terminación de su DNI, y adentro de cada negocio podrá haber una persona cada 15 metros cuadrados de superficie en el local.

También, desde hoy, quedarán habilitadas las mudanzas dentro del ámbito porteño únicamente los fines de semana.