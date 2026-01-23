Incendio en un conventillo de La Boca: falleció una mujer y cuatro heridos

Según informaron, una mujer de 70 años perdió la vida y al menos 21 personas fueron asistidas en el lugar por el SAME, mientras que cuatro debieron ser trasladadas al Hospital Argerich con heridas. “Solo una persona sufrió quemaduras, mientras que el resto fue afectado por inhalación de humo”, indicaron las autoridades.

El fuego se desarrolló principalmente sobre maderas y chapas de dos ambientes del segundo y último piso del edificio. Apenas se propagaron las llamas, cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad llegaron rápidamente y comenzaron las tareas para controlar el incendio. El operativo también contó con 11 móviles del SAME y personal del Grupo Especial de Rescate (GER).

El incendio fue declarado generalizado, afectando por completo al conventillo, lo que obligó a los bomberos a trabajar intensamente para evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban evacuando a los residentes y brindando asistencia médica.

El incendio ya se encuentra dominando, aunque los bomberos continúan con inspecciones en los distintos ambientes del inmueble para asegurar que no queden focos activos y garantizar la seguridad de los vecinos.